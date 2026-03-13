Trường Fulbright: Khi tuyển sinh vượt ngoài điểm số

Khi điểm số không thể nói hết câu chuyện của một người học

Trong suốt nhiều năm, tuyển sinh đại học chủ yếu dựa vào những tiêu chí quen thuộc như bảng điểm hay các bài thi chuẩn hóa. Đây là những công cụ quan trọng để đánh giá năng lực học thuật và cho thấy một học sinh học tốt đến đâu trong một hệ thống thi cử cụ thể.

Tuy nhiên, chúng thường chỉ phản ánh kết quả học tập tại một thời điểm nhất định, và khó thể hiện đầy đủ những thế mạnh riêng của mỗi cá nhân. Những phẩm chất như sự tò mò học thuật, khả năng kết nối kiến thức giữa nhiều lĩnh vực, cách một người trẻ đặt câu hỏi hay động lực dài hạn không phải lúc nào cũng được phản ánh qua bảng điểm.

Trong khi đó, những năng lực như tư duy liên ngành, khả năng thích nghi và tinh thần học tập suốt đời lại ngày càng trở nên quan trọng trong một thế giới - nơi công nghệ và nghề nghiệp thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh bắt đầu tìm kiếm những môi trường đại học có cách tiếp cận tuyển sinh rộng mở hơn, nơi con người phía sau bộ hồ sơ được nhìn nhận đầy đủ hơn.

Fulbright tiếp cận tuyển sinh “khác” ra sao?

Tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, tuyển sinh không chỉ là quá trình chọn ra những bộ hồ sơ có thành tích cao nhất. Hội đồng tuyển sinh của trường còn quan tâm đến con người phía sau mỗi bộ hồ sơ: cách các bạn suy nghĩ, những điều các bạn quan tâm và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Thông qua cách tiếp cận tuyển sinh dựa trên phẩm chất và tiềm năng phát triển dài hạn, Fulbright hướng tới xây dựng một cộng đồng sinh viên đa dạng nhưng cùng chia sẻ tinh thần học hỏi và mong muốn tạo ra tác động tích cực. Thay vì tìm kiếm một mẫu hình hoàn hảo, hội đồng tuyển sinh tập trung nhận diện những người trẻ có thể phát triển mạnh mẽ trong một môi trường học thuật cởi mở và liên ngành.

Vì vậy, khi đánh giá hồ sơ, Fulbright xây dựng một bộ tiêu chí gồm ba phẩm chất cốt lõi, nhằm tạo ra nhiều cách khác nhau để sinh viên có thể thể hiện thế mạnh riêng của mình. Điều này không có nghĩa là một ứng viên phải nổi bật ở cả ba. Nhiều sinh viên Fulbright tỏa sáng rất rõ ở một khía cạnh, trong khi những khía cạnh khác vẫn đang tiếp tục được khám phá và phát triển trong suốt quá trình học tập.

Ham học hỏi

Không chỉ là khả năng tiếp thu kiến thức, mà là sự tò mò và thói quen đặt câu hỏi về thế giới xung quanh. Trong môi trường học tập liên ngành tại Fulbright, nơi sinh viên có thể kết nối khoa học dữ liệu với nhân văn hay kinh tế với chính sách công, sự tò mò chính là nền tảng giúp việc học trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn.

Sẵn sàng thử thách và sáng tạo

Trong bối cảnh nghề nghiệp và công nghệ liên tục biến chuyển, khả năng thử nghiệm, điều chỉnh và học hỏi từ trải nghiệm thực tiễn trở thành một năng lực quan trọng. Fulbright trân trọng những người trẻ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những ý tưởng mới và không ngại học hỏi từ những sai lầm trên hành trình của mình. Fulbright cũng chào đón những người trẻ có hướng đi khác biệt, có ích cho cộng đồng.

Quan tâm đến người khác

Tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, giáo dục đại học không chỉ hướng đến việc đào tạo những cá nhân vững vàng về chuyên môn, mà còn nuôi dưỡng những công dân có ý thức đóng góp cho xã hội. Nhà trường trân trọng những người trẻ biết tôn trọng sự khác biệt, sống trung thực và quan tâm đến cộng đồng xung quanh mình. Những người trẻ xem việc đem lại những đổi thay tích cực cho cộng đồng là hành trình ý nghĩa sẽ luôn có chỗ tại Fulbright.

Khi tuyển sinh khác biệt mở ra một hành trình khám phá

Khánh Linh, hiện là sinh viên Fulbright, từng bước vào quá trình nộp hồ sơ với nhiều băn khoăn về tương lai của mình. Khi nộp hồ sơ, Linh không sở hữu một bảng thành tích “hoàn hảo” như định nghĩa thông thường. Nhưng Linh luôn mang trong mình sự tò mò về các vấn đề xã hội và cách những thay đổi tác động đến đời sống con người. Sự tò mò đó, cùng tinh thần sẵn sàng thử nghiệm và đặt câu hỏi, đã giúp Linh thuyết phục ban tuyển sinh của Fulbright.

Khánh Linh đã thuyết phục ban tuyển sinh Fulbright bằng sự tò mò tri thức và tinh thần dám trải nghiệm (Ảnh: Trường cung cấp).

