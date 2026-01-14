Trường ĐH An ninh Nhân dân huấn luyện bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh Nhân dân chủ động, tích cực tăng cường tổ chức huấn luyện, triển khai nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Ôn luyện võ thuật trấn áp tội phạm (Ảnh: T.L).

Trong không khí trang nghiêm, khí thế và quyết tâm cao, cán bộ, học viên đơn vị dự bị chiến đấu đã được quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của Trường Đại học An ninh nhân dân nói riêng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở bám sát các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt, đơn vị dự bị chiến đấu chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Đơn vị dự bị triển khai đội hình (Ảnh: T.L).

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt chú trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, học viên khi thực hiện nhiệm vụ với phương châm “chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống”, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đợt tăng cường huấn luyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của cán bộ, học viên nhà trường trước nhiệm vụ bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh Nhân dân.

Thực hành chiến đấu có vũ khí (Ảnh: T.L).

Qua đó, tiếp tục khẳng định chất lượng công tác đào tạo, xây dựng lực lượng của nhà trường theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.