Trường đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Điểm chuẩn:

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua từ 22h đêm nay.

Kỳ tuyển sinh vào Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 diễn ra vào ngày 23/5 vừa qua với hơn 4.700 thí sinh dự thi. Với chỉ tiêu 595 học sinh, tỷ lệ chọi vào trường năm nay là 1/8, mức cạnh tranh cao nhất trong nhiều năm qua.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 của trường là tổng điểm 4 bài thi, môn chuyên nhân hệ số 2, không bài thi nào dưới 2 điểm.

Với các lớp chuyên tuyển bằng 2 tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Năm 2025, điểm chuẩn cao nhất vào Trường Phổ thông Năng khiếu là lớp chuyên toán cơ sở An Đông với 33,75 điểm và thấp nhất là chuyên văn tại cơ sở Đông Hoà với điểm chuẩn 24,4.

Trường Phổ thông Năng khiếu là trường THPT chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, được thành lập năm 1996 với nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Nhiều năm qua, học sinh của trường nhiều năm đạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng như có kết quả xét tuyển đại học thuộc nhóm dẫn đầu.

Mới nhất, em Trần Đại Thành Danh, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, là học sinh Việt Nam duy nhất giành Huy chương vàng tại Olympic toán học châu Á - Thái Bình Dương.