Trường đại học Việt Nam hợp tác với đại học thuộc top 10 thế giới

Sự kiện Trường Đại học Văn Lang (VLU) ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore (NUS), thông qua NUS Enterprise Block 71, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Tech Connect 2026, tổ chức ngày 29/5.

Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, NUS hiện xếp thứ 8 thế giới và đứng đầu châu Á. Đây cũng là trường đại học châu Á duy nhất góp mặt trong nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu toàn cầu.

Hợp tác này nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực khởi nghiệp và mở rộng kết nối hệ sinh thái Việt Nam và khu vực.

Lãnh đạo Việt Nam và Singapore cùng các đơn vị trong nghi thức trao biên bản ghi nhớ (MOU) tại diễn đàn TechConnect 2026 (Ảnh: VLU).

Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức giáo dục, mà còn phản ánh một chuyển dịch lớn đang diễn ra trong giáo dục đại học toàn cầu: từ đào tạo nguồn nhân lực sang kiến tạo nguồn nhân lực có khả năng dẫn dắt thay đổi; từ truyền đạt tri thức sang tạo dựng những môi trường nơi tri thức được chuyển hóa thành giải pháp, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội.

Theo nội dung hợp tác, Trường Đại học Văn Lang và NUS Enterprise sẽ cùng triển khai các hoạt động phát triển tài năng đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn đầu, tổ chức các chương trình tăng tốc khởi nghiệp, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận các môi trường đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Đặc biệt, hợp tác mở ra cơ hội để sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và đội ngũ của Trường Đại học Văn Lang tham gia các chương trình phát triển năng lực đổi mới sáng tạo và kết nối với hệ sinh thái BLOCK71 Vietnam - nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp thuộc NUS Enterprise, nổi tiếng với mạng lưới liên kết các nhà sáng lập, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo tại nhiều quốc gia.

Sinh viên quốc tế đến trao đổi - học tập tại Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: VLU).

Theo đại diện nhà trường, giá trị lớn nhất của sự hợp tác không chỉ nằm ở các chương trình hay hoạt động cụ thể. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để người học được tiếp cận những cách tư duy mới, những mô hình phát triển mới và những mạng lưới có khả năng mở rộng giới hạn của tri thức, trải nghiệm và cơ hội nghề nghiệp trong một thế giới ngày càng kết nối.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ: “Trong một thế giới thay đổi nhanh bởi công nghệ và AI, người học không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần khả năng thích ứng, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực tạo ra giá trị mới”.

Với VLU, hợp tác quốc tế luôn là một định hướng chiến lược xuyên suốt nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến, mạng lưới học thuật và môi trường phát triển toàn cầu.

Chia sẻ chung tầm nhìn về việc kiến tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp không biên giới, đại diện đến từ Đại học Quốc gia Singapore, ông Edward Lim, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, NUS BLOCK71, nhận định: "Việt Nam có nguồn nhân lực tài năng và khát vọng để xây dựng những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Điều cần thiết là những cầu nối giúp kết nối tài năng đó với thế giới”.

Thông qua hợp tác này, phía Đại học Quốc gia Singapore mong muốn đồng hành phát triển thế hệ nhà sáng lập tương lai của Việt Nam, giúp chuyển hóa ý tưởng, tài năng và khát vọng thành những doanh nghiệp sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

Đồng thời, hợp tác này cũng mở ra cơ hội để các startup trong mạng lưới BLOCK71 toàn cầu kết nối và phát triển tại Việt Nam - một trong những thị trường năng động nhất khu vực.