Trường đại học Việt Nam hợp tác với đại học thuộc top 10 thế giới
(Dân trí) - Trường Đại học Văn Lang vừa ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore (top 10 thế giới), mở rộng kết nối trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái giáo dục quốc tế.
Sự kiện Trường Đại học Văn Lang (VLU) ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore (NUS), thông qua NUS Enterprise Block 71, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Tech Connect 2026, tổ chức ngày 29/5.
Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, NUS hiện xếp thứ 8 thế giới và đứng đầu châu Á. Đây cũng là trường đại học châu Á duy nhất góp mặt trong nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu toàn cầu.
Hợp tác này nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực khởi nghiệp và mở rộng kết nối hệ sinh thái Việt Nam và khu vực.
Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức giáo dục, mà còn phản ánh một chuyển dịch lớn đang diễn ra trong giáo dục đại học toàn cầu: từ đào tạo nguồn nhân lực sang kiến tạo nguồn nhân lực có khả năng dẫn dắt thay đổi; từ truyền đạt tri thức sang tạo dựng những môi trường nơi tri thức được chuyển hóa thành giải pháp, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội.
Theo nội dung hợp tác, Trường Đại học Văn Lang và NUS Enterprise sẽ cùng triển khai các hoạt động phát triển tài năng đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn đầu, tổ chức các chương trình tăng tốc khởi nghiệp, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận các môi trường đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực.
Đặc biệt, hợp tác mở ra cơ hội để sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và đội ngũ của Trường Đại học Văn Lang tham gia các chương trình phát triển năng lực đổi mới sáng tạo và kết nối với hệ sinh thái BLOCK71 Vietnam - nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp thuộc NUS Enterprise, nổi tiếng với mạng lưới liên kết các nhà sáng lập, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo tại nhiều quốc gia.
Theo đại diện nhà trường, giá trị lớn nhất của sự hợp tác không chỉ nằm ở các chương trình hay hoạt động cụ thể. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để người học được tiếp cận những cách tư duy mới, những mô hình phát triển mới và những mạng lưới có khả năng mở rộng giới hạn của tri thức, trải nghiệm và cơ hội nghề nghiệp trong một thế giới ngày càng kết nối.
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ: “Trong một thế giới thay đổi nhanh bởi công nghệ và AI, người học không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần khả năng thích ứng, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực tạo ra giá trị mới”.
Với VLU, hợp tác quốc tế luôn là một định hướng chiến lược xuyên suốt nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến, mạng lưới học thuật và môi trường phát triển toàn cầu.
Chia sẻ chung tầm nhìn về việc kiến tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp không biên giới, đại diện đến từ Đại học Quốc gia Singapore, ông Edward Lim, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, NUS BLOCK71, nhận định: "Việt Nam có nguồn nhân lực tài năng và khát vọng để xây dựng những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Điều cần thiết là những cầu nối giúp kết nối tài năng đó với thế giới”.
Thông qua hợp tác này, phía Đại học Quốc gia Singapore mong muốn đồng hành phát triển thế hệ nhà sáng lập tương lai của Việt Nam, giúp chuyển hóa ý tưởng, tài năng và khát vọng thành những doanh nghiệp sẵn sàng vươn ra toàn cầu.
Đồng thời, hợp tác này cũng mở ra cơ hội để các startup trong mạng lưới BLOCK71 toàn cầu kết nối và phát triển tại Việt Nam - một trong những thị trường năng động nhất khu vực.
VLU công bố học bổng tinh hoa 800 triệu đồng suất tuyển chọn nhân tài quốc gia
Trường Đại học Văn Lang chính thức công bố chính sách học bổng tuyển sinh năm 2026 dành cho tân sinh viên khóa 32. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là Học bổng Tinh hoa (Global Elite) trị giá 800 triệu đồng/suất, tài trợ toàn khóa học nhằm tuyển chọn và bồi dưỡng thế hệ nhân lực chất lượng cao cho tương lai.
Học bổng Tinh hoa VGS tuyển chọn những học sinh có thành tích xuất sắc cấp quốc gia, quốc tế hoặc đạt giải nhất cấp tỉnh/thành phố. Hội đồng tuyển chọn ưu tiên những thí sinh có năng lực ngoại ngữ, tư duy thủ lĩnh và có tinh thần trách nhiệm với xã hội qua các dự án cộng đồng.
Bên cạnh giá trị tài chính, sinh viên nhận học bổng sẽ theo học lộ trình 7 học kỳ theo định hướng toàn cầu. Theo đó, sinh viên được trải nghiệm 1 học kỳ học tập tại các đại học đối tác thuộc top 40 thế giới và tham gia thực tập tại các tập đoàn lớn từ học kỳ 4 để sẵn sàng cho năng lực dịch chuyển nghề nghiệp quốc tế.
Đây là một trong những chương trình học bổng có quy mô lớn nhất của khối đại học hiện nay, thể hiện cam kết của nhà trường trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao và đầu tư dài hạn cho thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.
Ngoài ra, nhà trường còn có học bổng tài năng, học bổng phát triển năng lực.