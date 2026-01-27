Trường Đại học Lao động - Xã hội công bố phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026

Với phương châm “Thực tiễn - Hội nhập - Việc làm”, trường chú trọng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Năm 2026, Trường Đại học Lao động - Xã hội áp dụng 5 phương thức xét tuyển và có chuyển đổi chứng chỉ quốc tế:

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ).

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực/Đánh giá tư duy.

- Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại các trường dự bị đại học dân tộc.

Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển: Áp dụng đối với các phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (100); xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (200); xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực/đánh giá tư duy (402) như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ cho cơ sở Hà Nội và TPHCM với nhiều tổ hợp xét tuyển linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính (Hà Nội): Số 43 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa - Điện thoại: 0243 5566 175

Cơ sở 2 (TPHCM): Số 1018 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây - Điện thoại: 0283 883 7801

Website: www.ulsa.edu.vn - tuyensinh.ulsa.edu.vn