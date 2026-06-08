Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tuyển sinh hơn 6.630 chỉ tiêu ở các lĩnh vực Kinh tế, Công nghệ, Kỹ thuật, Y Dược, Ngôn ngữ, Kiến trúc và Thiết kế.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh hệ chính quy năm 2026 (Ảnh: HUBT).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, HUBT triển khai nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HAS) của Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội và các phương thức khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Năm 2026, nhiều ngành học tại HUBT có quy mô tuyển sinh lớn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong đó, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh cùng tuyển 960 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Trung Quốc 899 chỉ tiêu; Kế toán 470 chỉ tiêu; Kinh doanh quốc tế 400 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Anh 320 chỉ tiêu. Các ngành kỹ thuật như Công nghệ ô tô, Điện - Điện tử, Cơ điện tử, Xây dựng cũng tiếp tục được đầu tư và phát triển.

Bên cạnh mở rộng quy mô đào tạo, HUBT chú trọng đổi mới chương trình học theo hướng ứng dụng thực tiễn. Nhà trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được thực hành, thực tập và tiếp cận môi trường làm việc ngay từ khi còn trên giảng đường. Mô hình đào tạo này giúp người học nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Hiện nay, HUBT đào tạo từ trình độ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực. Các ngành nổi bật gồm Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ, Y Dược, Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất và nhiều ngành kỹ thuật công nghệ khác.

Khối ngành sức khỏe tiếp tục là điểm nhấn trong mùa tuyển sinh năm nay với các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Răng Hàm Mặt. Đây là những ngành có nhu cầu nhân lực cao và triển vọng nghề nghiệp rộng mở. Nhà trường chú trọng đầu tư hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm và tăng cường liên kết với các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với nhóm ngành sáng tạo như Kiến trúc, Thiết kế đồ họa và Thiết kế nội thất, HUBT thu hút đông đảo thí sinh yêu thích nghệ thuật và sáng tạo. Riêng ngành Kiến trúc tổ chức thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp với các tổ hợp xét tuyển phù hợp.

Theo quy định tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải đạt mức điểm tối thiểu theo tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện đăng ký vào đại học. Quy định này góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời tạo điều kiện để các trường tuyển chọn được những thí sinh có năng lực học tập phù hợp.

Đối với HUBT, việc nâng cao chất lượng đầu vào là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường kỳ vọng sinh viên sẽ có nền tảng kiến thức tốt hơn, đáp ứng chuẩn đầu ra về chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin; đồng thời nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn và tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường.

Song song với đó, HUBT tiếp tục đầu tư đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, học liệu số và các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Hệ thống giảng đường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện điện tử và không gian học tập sáng tạo được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện đại.

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, chương trình giao lưu doanh nghiệp và trải nghiệm thực tế nhằm phát triển toàn diện cho người học.

Trong công tác tuyển sinh, HUBT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học trực tuyến. Chuyên trang tuyển sinh được cập nhật thường xuyên với đầy đủ thông tin về ngành học, phương thức xét tuyển, học phí, học bổng và các hướng dẫn cần thiết.

Đồng thời, nhà trường tăng cường tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT và trên các nền tảng số như Facebook, TikTok và Zalo OA.

Với quy mô tuyển sinh lớn, ngành học đa dạng, phương thức xét tuyển linh hoạt cùng định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, HUBT tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường đại học đa ngành uy tín, là điểm đến hấp dẫn của học sinh cả nước trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Thông tin tuyển sinh được cập nhật tại:

Chuyên trang tuyển sinh: tuyensinh.hubt.edu.vn

Website: hubt.edu.vn

Hotline: 1900 633 695 / 024 3633 9113.