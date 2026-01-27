Trường đại học đăng thông báo lịch nghỉ Tết “tắt đèn sách vở” độc lạ

Ngay sau khi được đăng tải, thông báo nghỉ Tết của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhanh chóng được sinh viên chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội bởi cách truyền đạt khác lạ.

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: H.H).

Khác với lối thông báo hành chính quen thuộc, văn bản này sử dụng ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi, giàu hình ảnh, mang rõ phong cách lứa tuổi sinh viên.

Mở đầu, thông báo viết, sau một năm miệt mài với những ca trực, những kỳ thi cam go và hàng chồng giáo trình dày cộp, nhà trường hiểu rằng điều các bạn cần nhất lúc này chính là một khoảng nghỉ chất lượng để "healing" (phục hồi tinh thần, giải toả áp lực) tâm hồn và nạp lại năng lượng

Năm nay, để các bác sĩ tương lai thảnh thơi săn vé, tạm biệt nỗi lo "đặc sản" kẹt xe ngày Tết và có thêm thời gian quý giá bên gia đình, trường công bố thời gian "tắt đèn sách vở" từ thứ hai 9/2 (tức 22 tháng Chạp) đến hết thứ sáu, ngày 27/2 (tức 11 tháng Giêng).

Thông báo cũng liệt kê những “đặc quyền” của lịch nghỉ này như sinh viên có thể săn vé tàu xe thảnh thơi, tránh cảnh chen chúc, F5 liên tục vẫn cháy vé tàu, xe, máy bay; thoải mái lên kế hoạch du lịch, khám phá mà không lo trễ deadline (thời hạn hoàn thành công việc).

Đặc biệt là được về nhà sớm để cùng ba mẹ dọn dẹp, sắm Tết, gói bánh chưng và tận hưởng không khí đoàn viên ấm áp nhất.

Cuối thông báo, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi lời chúc năm mới đến phụ huynh và sinh viên: chúc các gia đình có kỳ nghỉ Tết an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa.

Đồng thời mong sinh viên tận dụng thời gian này để “reset” (tái tạo năng lượng), vun đắp tình cảm gia đình và trở lại giảng đường với tinh thần tươi mới, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu học tập trong năm 2026.

Đáng chú ý, trên tấm thiệp thông báo nghỉ Tết, nhà trường còn đính kèm bài thơ tứ tuyệt ngắn gọn, vui nhộn: Hai không hai sáu/ Tư duy bén ngót/ Thi cử nhẹ tênh/ Kết quả chót vót.

Theo nhiều sinh viên, đây là lần đầu các em đọc một thông báo nghỉ Tết có cách truyền đạt độc đáo và khác biệt như vậy.

Không chỉ cung cấp thông tin về thời gian nghỉ và lịch học trở lại, thông báo còn lý giải lý do sắp xếp kỳ nghỉ, nhất là trong bối cảnh sinh viên y khoa có cường độ học tập cao, đồng thời gửi gắm những thông điệp tích cực và lời chúc Tết mang tính kết nối, sẻ chia.

Ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi cùng việc lồng ghép một số từ tiếng Anh thông dụng như “healing”, “deadline”, “reset” được đánh giá là phù hợp với tâm lý và cách giao tiếp của sinh viên hiện nay.

“Đọc thông báo này tôi thấy hay và lạ, không khô khan như các thông báo thông thường. Cách viết vui vui, sử dụng những từ như "healing", "reset" đúng với tâm trạng sinh viên sau một năm học căng thẳng”, một sinh viên của trường chia sẻ.

Năm nay, nhiều trường đại học tại khu vực phía Nam cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài từ 3 đến 8 tuần.

Ghi nhận đến thời điểm này, Trường Đại học Luật TPHCM là đơn vị có thời gian nghỉ Tết kéo dài nhất, gần 2 tháng. Trường triển khai hình thức học trực tuyến liên tục từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3/2026.

Sinh viên các trường đại học phía Nam được nghỉ Tết kéo dài (Ảnh: Hoài Nam).

Tiếp theo là Trường Đại học Lạc Hồng, nơi sinh viên các khóa 2024 trở về trước nghỉ Tết từ ngày 18/1 đến 1/3; riêng sinh viên khóa 2025 nghỉ từ ngày 25/1 đến 1/3, với tổng số ngày nghỉ dao động từ 36 đến 42 ngày.

Ngoài ra, một số trường như Trường Đại học Công Thương TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Nông lâm TPHCM… cũng bố trí cho sinh viên kỳ nghỉ Tết kéo dài một tháng.