Trường chuyên duy nhất cả nước có 3 thủ khoa tại kỳ thi HSG quốc gia 2026

Năm nay, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (tỉnh Hải Dương cũ) đóng góp vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT của thành phố Hải Phòng với 112 thành viên. Theo kết quả vừa được Bộ GD&ĐT công bố, trường có 98 học sinh đạt giải, tỷ lệ là 87,5%. Trong số này có 5 giải nhất, 32 giải nhì, 34 giải ba và 27 giải khuyến khích.

Ba đội tuyển có tỷ lệ đạt giải 100% là tiếng Anh, tiếng Nga và địa lý. Đây cũng là 3 đội tuyển sở hữu thủ khoa toàn quốc là các em: Võ Nguyễn Ngọc Hà (địa lý), Trương Lan Anh (tiếng Anh) và Bùi Đức Anh (tiếng Nga).

Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Lục - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - cho biết kết quả xứng đáng với sự dày công chuẩn bị, ôn luyện của giáo viên, học sinh nhà trường.

"Mặc dù không bất ngờ trước kết quả nhưng tôi rất vui, xúc động và tự hào", ông Lục nói.

Cũng theo ông Lê Văn Lục, với kết quả này, giáo viên lãnh tuyển và học sinh đạt giải của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi sẽ được nhận mức thưởng mới theo Nghị định 46 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, học sinh đạt giải nhất sẽ được thưởng 50 triệu đồng. Mức thưởng 40-30-20 triệu đồng sẽ dành cho học sinh đạt giải nhì, ba, khuyến khích.

Ngoài ra, mỗi em còn được nhận học bổng gấp 8 lần học phí cùng 1 triệu đồng mỗi tháng tiền sinh hoạt phí dành cho học sinh trường chuyên.

Bên cạnh đó, giáo viên có học sinh đạt giải còn được thưởng số tiền bằng 60% tổng mức thưởng của học sinh.

Riêng hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng được thưởng bằng 10% tổng mức thưởng của học sinh được khen theo số lượng và chất lượng giải của trường.