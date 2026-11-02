Ngày 2/11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Công an tỉnh đề nghị phối hợp xác minh, xử lý thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp).

Trường THPT Trần Quốc Toản bị tố chưa chi trả 845 triệu đồng tiền thưởng theo Nghị định 73 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, ngày 12/10, nhà trường đã có báo cáo về việc tài khoản Facebook mang tên T.S.T. đăng tải thông tin liên quan đến việc chi trả tiền thưởng năm 2025, theo Nghị định 73.

Tài khoản này đăng bài viết với tiêu đề "Phóng sự điều tra bất thường tại Trường THPT Trần Quốc Toản", phản ánh nhà trường có báo cáo đã chi 845 triệu đồng tiền thưởng nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên lại chưa nhận được.

Bài viết còn đề cập trách nhiệm của hiệu trưởng và bộ phận kế toán, đồng thời đưa ra những nhận định về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kê khai, chi trả tiền thưởng.

Trái với nội dung phản ánh trên mạng xã hội, theo báo cáo gửi Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Trường THPT Trần Quốc Toản khẳng định toàn bộ số tiền thưởng 845 triệu đồng đã được chi trả theo các quyết định và chứng từ liên quan.

Nhà trường cũng cho biết đã cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh việc chi trả cho Công an xã Ea Knốp để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, việc đăng tải những thông tin nói trên đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, danh dự và uy tín của hiệu trưởng, cùng các cá nhân có liên quan.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, làm rõ bản chất sự việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Ea Knốp xác minh nội dung phản ánh.

Qua đó, kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, hồ sơ chi trả tiền thưởng do nhà trường cung cấp để xác định tính chính xác của thông tin được đăng tải trên Facebook T.S.T..

Đồng thời, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng đề nghị cơ quan công an xác minh chủ thể quản lý và sử dụng trang Facebook nói trên để làm rõ căn cứ đưa tin, quá trình đăng tải, chia sẻ, cùng những vấn đề liên quan.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện hành vi vi phạm, có biện pháp ngăn chặn việc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, thời gian qua, tài khoản Facebook T.S.T. liên tiếp đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật về các trường học, cơ sở giáo dục, cán bộ và giáo viên trên địa bàn.

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đang yêu cầu các tập thể, cá nhân liên quan báo cáo vụ việc để tổng hợp và đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định.