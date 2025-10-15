Trường Anne Hill khởi động sân chơi tiếng Anh kết nối văn hóa cho học sinh tại TPHCM

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, năng lực tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp toàn cầu ngày càng trở thành hành trang thiết yếu của thế hệ trẻ. Với mong muốn tạo ra một sân chơi sáng tạo, nơi học sinh được thể hiện bản thân và kết nối văn hóa thế giới, hệ thống trường Anne Hill (Trường Tiểu học và THCS Đồi Xanh - Tô Hiến Thành) lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh “Stars Speak” năm 2025, chủ đề “Kết nối văn hóa - Kiến tạo tương lai”.

Cuộc thi khơi dậy sự tự tin

“Stars Speak” được thiết kế như một hành trình rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp và thuyết trình, giúp học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở tại TPHCM phát triển những năng lực quan trọng của thế kỷ 21.

Theo đại diện Trường Song ngữ Anne Hill, chương trình hướng đến việc khuyến khích học sinh dám nói, thể hiện, lan tỏa ý tưởng tích cực. “Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều là một ngôi sao, chỉ cần có cơ hội để tỏa sáng. ‘Stars Speak’ ra đời nhằm giúp các em tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh và khám phá thế giới xung quanh qua lăng kính văn hóa”, đại diện ban giám hiệu trường Anne Hill chia sẻ.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh “Stars Speak” do trường Anne Hill tổ chức diễn ra từ ngày 13/10 đến 15/11, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng (Ảnh: Anne Hill).

Thông qua chủ đề “Kết nối văn hóa - Kiến tạo tương lai”, cuộc thi mong muốn các em học sinh có cơ hội bày tỏ góc nhìn về sự đa dạng văn hóa, bản sắc dân tộc cũng như vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một thế giới hòa nhập và bền vững hơn.

“Stars Speak” bao gồm hai vòng thi:

Vòng sơ khảo (Online): diễn ra từ ngày 13/10 - 19/10, học sinh gửi video bài hùng biện bằng tiếng Anh (1-2 phút) giới thiệu về văn hóa, phong tục hoặc ẩm thực của một quốc gia bất kỳ (trừ Việt Nam).

Vòng chung kết (Offline): tổ chức ngày 15/11 tại Trường Anne Hill - cơ sở Tô Hiến Thành, các thí sinh xuất sắc thể hiện phần trình bày trước hội đồng giám khảo chuyên môn trong không khí chuyên nghiệp.

Sân chơi mở rộng cho học sinh toàn TPHCM (Ảnh: Anne Hill).

Cuộc thi mở rộng cho toàn bộ học sinh TPHCM, từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở. Đây là một sân chơi giáo dục mở, góp phần lan tỏa tinh thần học tập tích cực và giúp học sinh ở nhiều trường khác có cơ hội trải nghiệm môi trường học quốc tế.

Bên cạnh đó, cấu trúc đề thi được thiết kế phù hợp với độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở, hướng đến việc khơi gợi khả năng sáng tạo, nhân văn và tư duy toàn cầu thay vì đặt nặng yếu tố học thuật. Ban tổ chức cũng chuẩn bị giải thưởng hấp dẫn cùng cơ hội được thể hiện trên sân khấu chuyên nghiệp, đây là một trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ tự tin thể hiện.

Phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham gia cuộc thi tại https://annehillbilingual.school/ahb-stars-speak-contest-2025/

Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/share/1CcL17hTAS/?mibextid=wwXIfr

Trường Anne Hill là thành viên của Hệ thống Giáo dục Anne Hill, được thành lập từ năm 2015, với chương trình đào tạo song ngữ theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cambridge. Trường đang tuyển sinh năm học 2026-2027 với nhiều chính sách ưu đãi và học bổng lên đến 100%. Đây là cơ hội để học sinh được học tập trong một môi trường song ngữ toàn diện, với đội ngũ giáo viên tận tâm và cơ sở vật chất hiện đại.

Hệ thống trường Anne Hill

Cơ sở Tô Hiến Thành

- Hotline: 090 945 9185

- Facebook: Trường Anne Hill - AHB Tô Hiến Thành

Cơ sở Saigon Villas Hill

- Hotline: 0901 846 995 (Bậc Mầm non); 090 685 4995 (Bậc Tiểu học)

- Facebook: Trường Anne Hill - AHB Saigon Villas Hill

- Website: https://annehillbilingual.school/