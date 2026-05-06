Trẻ mầm non TPHCM sáng tạo qua nét vẽ, lan tỏa tình yêu nơi mình sinh sống

Cuộc thi cho trẻ thỏa sức sáng tạo

Ngày 6/5, vòng cụm thành phố của kỳ thi “Bé vẽ sáng tạo” năm học 2025-2026 chính thức khởi động và sẽ kéo dài đến hết ngày 14/5, quy tụ hơn 1.000 thí sinh nhí.

Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức. Trải qua 5 lần triển khai, cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi từ phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Lễ khai mạc chung kết cấp thành phố kỳ thi "Bé vẽ sáng tạo" tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Điểm mới nổi bật của năm nay là cách ra đề theo hướng mở, không bó hẹp trong một chủ đề cố định. Nội dung bám sát định hướng giáo dục sáng tạo, tạo điều kiện để trẻ phát triển tư duy độc lập và khả năng tưởng tượng.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, nhấn mạnh việc phát triển thẩm mỹ đóng vai trò quan trọng trong giáo dục mầm non. Theo bà, thông qua hội thi, trẻ được trải nghiệm, cảm nhận cái đẹp và tự tin thể hiện năng khiếu. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cụm chuyên môn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Ở góc độ quản lý chuyên môn, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, đánh giá cao nỗ lực duy trì sân chơi trong bối cảnh quy mô tổ chức ngày càng mở rộng.

Theo bà, sau quá trình sáp nhập địa giới, quy mô tổ chức tại TPHCM đã tăng lên đáng kể, không còn gói gọn trong một địa bàn như trước. Dù đối mặt với áp lực về quy mô tổ chức, chương trình vẫn được duy trì với mục tiêu mang đến sân chơi bổ ích cho trẻ.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên kỳ thi được mở rộng lên 16 cụm, không chỉ tổ chức tại TPHCM mà còn lan tỏa đến các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), qua đó tạo thêm cơ hội tiếp cận sân chơi sáng tạo cho trẻ.

Trước khi bước vào vòng cụm, kỳ thi đã được triển khai từ tháng 10/2025 tại cấp trường và phường/xã, thu hút hàng chục nghìn bài dự thi. Sau hơn 7 tháng sàng lọc, hơn 1.000 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham gia vòng thi cấp thành phố.

Theo kế hoạch, 16 cụm thi sẽ được tổ chức trực tiếp tại các trường mầm non đăng cai trên địa bàn TPHCM và các khu vực lân cận, kéo dài đến hết ngày 14/5.

Cơ hội để trẻ thêm yêu thành phố mình sinh sống

Em Lý Nhã Phương (5 tuổi), một thí sinh tham dự, cho biết em rất yêu thích hội họa và thường xuyên luyện tập tại nhà.

“Hôm nay con vẽ cảnh Bác Hồ vui chơi cùng các em thiếu nhi. Con thường được mẹ dẫn đi chơi ở chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Con rất yêu thành phố mình đang sống. Sau này, con ước mơ trở thành giáo viên”, Nhã Phương chia sẻ.

Em Lý Nhã Phương, thí sinh tham dự, vẽ cảnh Bác Hồ đang vui chơi cùng các em thiếu nhi (Ảnh: Nguyễn Vy).

Có mặt tại điểm thi để đưa con tham gia, chị Thúy (ngụ phường Bình Trị Đông) cho hay gia đình không đặt nặng thành tích mà chủ yếu mong con có thêm trải nghiệm. Theo chị, con chị yêu thích vẽ từ nhỏ và duy trì thói quen này hằng ngày.

Phụ huynh này cũng cho rằng dù trẻ chưa có nhiều trải nghiệm về các địa danh hay cảnh quan của TPHCM, việc tham gia những sân chơi như hội thi sẽ giúp các em dần mở rộng nhận thức và nuôi dưỡng tình yêu với nơi mình sinh sống.

“Gia đình mong muốn con phát triển tự nhiên thông qua học tập và trải nghiệm hằng ngày. Những hoạt động như thế này giúp bé tự tin hơn và có cơ hội thể hiện sở thích”, chị Thúy chia sẻ.

Các thí sinh nhí thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng với cách ra đề mở, không giới hạn chủ đề (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trao đổi bên lề chương trình, cô Đỗ Thị Thanh Hồng, giáo viên lớp Lá, Trường Mầm non 30/4 (TPHCM), chia sẻ trẻ mầm non thường rất hứng thú khi vẽ về các địa danh quen thuộc tại TPHCM như chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập hay những không gian gần gũi trong đời sống thường ngày.

Theo cô Hồng, để giúp trẻ tiếp cận các chủ đề về thành phố, giáo viên thường sử dụng hình ảnh, video hoặc tranh minh họa, sau đó gợi mở để các em thể hiện lại theo cách riêng.

Giáo viên hỗ trợ, gợi mở để trẻ phát huy khả năng sáng tạo và cảm nhận cái đẹp trong hội họa (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Ở lứa tuổi này, trẻ chưa thể ghi nhớ nhiều thông tin mang tính lịch sử, nên việc quan sát trực quan và trò chuyện là rất quan trọng. Khi có hứng thú, các em sẽ tự nhiên thể hiện lại bằng trí tưởng tượng của mình”, cô cho biết.

Cô Hồng cũng nhấn mạnh những trải nghiệm thực tế như tham quan, vui chơi tại các địa điểm trong thành phố sẽ giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn và thể hiện sinh động hơn trong tranh vẽ. Theo cô, các cuộc thi vẽ không chỉ tạo cơ hội cho trẻ có năng khiếu phát triển mà còn góp phần hình thành tình yêu với môi trường sống xung quanh.

Bà Trần Thanh Thảo, Tổng Giám đốc Công ty BITEX, thành phần Ban giám khảo chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sáng tạo không còn là lợi thế riêng của một số ít, mà là năng lực cốt lõi của mỗi cá nhân. Và hành trình ấy cần được nuôi dưỡng từ những điều rất nhỏ, như một nét vẽ đầu đời".

Bà cho rằng những đổi mới trong cách thức tổ chức và đề thi năm nay được xây dựng với tinh thần mở, để mỗi em nhỏ được tự do thể hiện góc nhìn riêng của mình về thế giới.

"Tôi tin rằng đằng sau mỗi bức tranh không chỉ là màu sắc, mà là tư duy, là cảm xúc, và là những hạt mầm của một thế hệ sáng tạo, tự tin và giàu bản sắc”, bà chia sẻ.