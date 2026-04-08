TPHCM yêu cầu “truy tận gốc" hơn 300 cơ sở cung cấp suất ăn học đường

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bữa ăn học đường đang trở thành vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và xã hội, đặc biệt sau các vụ việc liên quan đến thực phẩm không đảm bảo chất lượng bị phát hiện gần đây.

Theo kế hoạch vừa được UBND TPHCM ban hành, các đoàn kiểm tra sẽ đồng loạt rà soát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại 317 đơn vị cung cấp suất ăn học đường và nguồn nguyên liệu, thực phẩm đầu vào.

Đợt kiểm tra tập trung vào nhiều nội dung then chốt, không chỉ dừng ở hồ sơ pháp lý mà mở rộng sang điều kiện thực tế tại cơ sở.

Cụ thể, các đoàn sẽ kiểm tra: Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, con người; nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng nguyên liệu chế biến; hồ sơ công bố sản phẩm, ghi nhãn thực phẩm; việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn…

Một buổi ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thủy, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sở An toàn thực phẩm TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại cơ sở.

Hoạt động kiểm tra diễn ra trong tháng 4/2026, với yêu cầu đảm bảo khách quan, đúng quy trình, không chồng chéo nhưng vẫn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Trong trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể mời thêm các cơ quan, tổ chức khác.

Theo UBND TPHCM, mục tiêu của đợt kiểm tra là đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Từ đó, đoàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Mặt khác, việc này cũng tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông qua hoạt động kiểm tra, các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh hoạt động kiểm tra sẽ gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đơn vị cung cấp và cán bộ quản lý giáo dục về trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm.