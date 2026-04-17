TPHCM: Học sinh có thể đăng ký tới 8 nguyện vọng lớp 10, cần lưu ý gì?

Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp (theo Đề án 5695) năm học 2026-2027, với nhiều điểm đáng chú ý về điều kiện dự tuyển, cách đăng ký và phương thức xét tuyển.

Theo đó, TPHCM có 10 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp.

Danh sách chi tiết 10 trường như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể sẽ được Sở GD&ĐT công bố trong quyết định giao chỉ tiêu chính thức sau.

Điểm đáng chú ý là thí sinh dự tuyển được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 là học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS. Nhóm 2 là học sinh chưa học chương trình tích hợp, kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học lớp 9 từ loại khá trở lên.

Với nhóm 1, ngoài việc tham gia kỳ thi lớp 10, các em được xét tuyển dựa trên điểm thi và điểm trung bình chương trình tích hợp.

Một điểm thuận lợi cho thí sinh là có thể đăng ký nhiều loại hình nguyện vọng song song. Thí sinh nhóm 1 có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng gồm: 2 nguyện vọng vào lớp chuyên Anh tích hợp, 3 nguyện vọng vào trường có lớp tích hợp, 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Nếu đăng ký chuyên, ngoài 3 môn chung, thí sinh phải dự thi thêm 1 bài thi chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh và toán, khoa học bằng tiếng Anh.

Trong khi đó, nhóm 2 bắt buộc phải dự thi thêm bài thi tiếng Anh tích hợp bên cạnh 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Thí sinh nhóm 2 được đăng ký tối đa 6 nguyện vọng gồm: 3 nguyện vọng vào lớp tích hợp, 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên và không được thay đổi sau khi đã đăng ký.

Học sinh trường THPT tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM diễn ra trong 2 ngày (1-2/6).

Ngoài 3 môn bắt buộc ngữ văn (120 phút), toán (120 phút), ngoại ngữ (90 phút), thí sinh đăng ký chương trình tích hợp phải thi thêm môn tiếng Anh tích hợp (150 phút).

Đây là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong các môn toán và khoa học.

Điểm xét tuyển vào lớp tích hợp được tính theo công thức với nhóm 1 gồm tổng điểm 3 môn cộng với điểm trung bình chương trình tích hợp lớp 9.

Với nhóm 2, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng với điểm bài thi tiếng Anh tích hợp.

Lịch chi tiết thi lớp 10 TPHCM năm 2026 (Nguồn: Sở GD&ĐT).

Nguyên tắc chung là không xét tuyển nếu có bài thi bị điểm 0, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, đăng ký hoàn toàn trực tuyến.

Toàn bộ quá trình đăng ký dự tuyển được thực hiện trực tuyến tại hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TPHCM.

Học sinh được cấp tài khoản và hướng dẫn cụ thể từ trường THCS. Việc sắp xếp nguyện vọng phải cân nhắc kỹ vì trúng tuyển nguyện vọng nào phải học nguyện vọng đó.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý nếu số lượng học sinh trúng tuyển và nhập học dưới 25 em, lớp tích hợp sẽ không được mở.

Trong trường hợp này, học sinh sẽ được chuyển sang trường khác còn chỉ tiêu lớp tích hợp hoặc xét vào lớp 10 thường theo nguyện vọng đã đăng ký.

Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được thay đổi nguyện vọng, không được quay lại xét tuyển lớp 10 thường.

Ngoài ra, nếu phát hiện sai sót hồ sơ hoặc không đủ điều kiện, thí sinh có thể bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.