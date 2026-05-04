TPHCM công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, từ ngày 4/5 đến ngày 8/5 là thời gian điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký lần cuối.

Sở lưu ý chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký, không tiếp nhận đăng ký thi mới hoặc loại bỏ thí sinh khỏi danh sách đăng ký dự thi trong thời gian này.

Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp thường trong năm học 2026-2027. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất.

Khi trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hoặc nội dung đã đăng ký.

Từ ngày 26/5 đến 17h ngày 28/5, các trường THCS sẽ phát phiếu báo danh cho thí sinh.