TPHCM coi trọng hợp tác quốc tế giáo dục, hướng đến phát triển bền vững

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, nhấn mạnh như vậy tại một buổi họp báo về chương trình giáo dục Anh trên địa bàn thành phố.

Ông cho biết thành phố hiện có 30 trường quốc tế với đa dạng mô hình hoạt động.

"Nhiều năm qua, thành phố luôn xem hợp tác quốc tế trong giáo dục là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế", ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Trong đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua ngày càng được mở rộng thông qua các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, mô hình giáo dục tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại buổi làm việc ở Trường King's College (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong bối cảnh giáo dục và khoa học công nghệ biến đổi nhanh chóng, việc phát triển thêm các mô hình giáo dục quốc tế sẽ góp phần đa dạng hóa môi trường học tập tại TPHCM.

Ông Hiếu cũng cho rằng các mô hình giáo dục quốc tế khi triển khai tại Việt Nam cần chú trọng yếu tố phát triển con người toàn diện, đặc biệt là các yếu tố đức - trí - thể - mỹ mà giáo dục Việt Nam luôn theo đuổi, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực.

Ông William Lawrenson, Phó tổng lãnh sự Anh tại TPHCM, chia sẻ quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thiết lập từ năm 1993, còn quan hệ Đối tác chiến lược song phương được ký kết vào năm 2010.

Đầu tháng 1/2026, Chính phủ Anh công bố Chiến lược giáo dục quốc tế (IES) mới, đặt mục tiêu nâng giá trị xuất khẩu giáo dục lên 40 tỷ bảng Anh vào năm 2030. Việt Nam được xác định là một trong năm thị trường ưu tiên, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE).

Theo ông, giáo dục hiện là một trong sáu trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước, đóng vai trò thúc đẩy kết nối con người, giao lưu học thuật và hợp tác dài hạn.

Ông cho biết trong chuyến thăm nước Anh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào năm ngoái, Bộ GD&ĐT hai nước đã ký kết thư bày tỏ ý định hợp tác (LOI) và sắp tới phía Anh hy vọng sẽ cập nhật biên bản ghi nhớ (MOU) mới về hợp tác giáo dục.

"Các dự án giáo dục quốc tế đang triển khai tại Việt Nam chính là minh chứng rõ nét cho việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác song phương", ông William Lawrenson nêu rõ.

Những năm gần đây, hàng loạt thương hiệu giáo dục quốc tế đã và sẽ hiện diện tại Việt Nam, chẳng hạn như Sedbergh Vietnam, Brighton College Vietnam hay Ardingly College Việt Nam… Trong đó, một trong những trường sắp khai giảng tại TPHCM có thể kể đến như King’s College Wimbledon TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Anne Cotton, Hiệu trưởng King's College, cho hay chương trình đào tạo, tiêu chuẩn giáo viên cùng các điều kiện học tập tại cơ sở TPHCM sẽ được xây dựng theo mô hình nguyên bản từ Anh.

Điều này sẽ góp phần nâng tầm tiêu chuẩn giáo dục quốc tế tại TPHCM, đồng thời mang đến một môi trường học tập học thuật chuyên sâu, nơi giáo dục Anh quốc hòa quyện cùng sự năng động, hiếu học của học sinh Việt Nam.

Ngoài King's College School Wimbledon TPHCM, nhiều trường học khác từ Anh cũng bắt đầu mở rộng hiện diện tại Việt Nam như Trường Uppingham Hưng Yên (dự kiến mở cửa vào tháng 8); Trường Rugby School tại Hà Nội (tháng 9); Cranleigh School (tháng 6).