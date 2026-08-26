TPHCM chuẩn bị thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ 2027

Chuẩn bị phương án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết theo kế hoạch năm học 2026-2027, TPHCM có thể sẽ là địa phương thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Theo ông Phong, phương án tổ chức kỳ thi sẽ được Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã kiến nghị Bộ GD&ĐT, trong trường hợp triển khai thí điểm, học sinh nên được đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo hình thức tự nguyện.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng việc thí điểm cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật và tổ chức, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Một trong những vấn đề được đặc biệt lưu ý là ngân hàng đề thi, nhất là trong trường hợp kỳ thi được tổ chức thành nhiều đợt.

“Nếu thi từng đợt thì ngân hàng đề có đủ đáp ứng được công bằng cho học sinh khi lựa chọn đề ngẫu nhiên không?”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: V.D).

Về phương án thi tuyển sinh lớp 10 năm 2027, ông Nguyễn Văn Phong cho biết hiện nay Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 30 về quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Khi có thông tư mới, Sở sẽ tổ chức hội nghị để triển khai.

“Công tác khảo thí, thi cử thì quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của đội ngũ. Đây là trách nhiệm của từng địa phương và của người đứng đầu mỗi cơ sở giáo dục", ông Phong nói.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, với quy mô lớn của thành phố, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Các cơ sở giáo dục cần lựa chọn, phân công cán bộ tham gia công tác thi phù hợp, tránh trường hợp giới thiệu giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu hoặc có sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Học sinh Trường THPT Tam Phú làm bài thi trên máy tính (Ảnh: Website nhà trường).

Thi trên máy tính, phải phòng ngừa tình trạng mất điện

Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức thi trên máy tính, ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú, (phường Tam Bình, TPHCM) cho hay nhà trường bắt đầu cho học sinh thi thử trên máy tính từ năm 2024.

Theo ông Đăng, trước hết, để tổ chức thi trên máy tính, điểm thi phải bảo đảm hạ tầng máy tính, hệ thống mạng và máy chủ đủ khả năng đáp ứng khi thí sinh đồng loạt đăng nhập vào thời điểm bắt đầu làm bài.

Hệ thống mạng phục vụ kỳ thi không kết nối Internet mà được dẫn đến một địa chỉ IP cụ thể, chính là địa chỉ IP của máy chủ. Khi học sinh đăng nhập, máy tính sẽ kết nối với máy chủ để tải đề thi xuống.

Về phần mềm thi, tại kỳ thi thử, nhà trường được triển khai phần mềm riêng của Bộ GD&ĐT. Phần mềm này được cài đặt trên máy trạm, tức máy tính mà học sinh sử dụng để làm bài.

Đặc biệt, ông lưu ý tất cả các phòng thi phải chuẩn bị thêm 10% số lượng máy dự phòng để xử lý trường hợp máy tính của thí sinh gặp sự cố trong quá trình làm bài.

Tuy nhiên, theo ông Đăng, một trong những vấn đề phụ thuộc lớn nhất khi tổ chức kỳ thi trên máy tính là nguồn điện.

“Nguồn điện phải được duy trì thường xuyên, đặc biệt đối với hệ thống máy chủ và hệ thống mạng. Nếu máy trạm của học sinh bị mất nguồn, thí sinh có thể đăng nhập lại bằng một máy tính khác. Nhưng nếu máy chủ mất nguồn, toàn bộ điểm thi sẽ bị đình trệ”, ông Đăng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: V.D).

Từ thực tế này, ông cho rằng để tổ chức được kỳ thi trên máy tính cần bảo đảm đồng thời ba yếu tố: công nghệ, con người và quy trình.

Về công nghệ, điểm thi phải có đủ máy tính, hệ thống mạng, máy chủ và phần mềm thi đáp ứng yêu cầu.

Về con người, cán bộ coi thi cần có kiến thức cơ bản về công nghệ để xử lý những sự cố thông thường trong phòng thi. Bên cạnh đó, điểm thi cần có bộ phận kỹ thuật với chuyên môn phù hợp để xử lý các sự cố phức tạp hơn.

Về quy trình, đây là yếu tố nhà trường đặc biệt lưu ý sau các đợt thi thử. Theo ông Đăng, do kỳ thi mang tính thử nghiệm nên ở thời điểm tổ chức, một số quy trình chưa được xây dựng đầy đủ. Bộ GD&ĐT cũng cho biết sẽ hoàn thiện và ban hành các quy trình cụ thể sau quá trình thử nghiệm.

Bên cạnh yêu cầu về hạ tầng, cách bố trí phòng thi cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng. Khoảng cách giữa các máy tính khoảng 0,5m. Màn hình được đặt ở độ cao phù hợp để học sinh cùng hàng không nhìn thấy màn hình của nhau, đồng thời học sinh phía sau cũng không thể nhìn thấy màn hình của học sinh phía trước.

Cán bộ coi thi gần như bắt buộc phải đứng để có thể bao quát toàn bộ phòng thi. Nếu ngồi xuống, cán bộ coi thi sẽ khó quan sát hết các vị trí.

Trong quá trình tổ chức, hệ thống camera và điện thoại cũng được thu lại để bảo đảm an toàn, bảo mật cho kỳ thi.