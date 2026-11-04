Đây là nội dung đáng chú ý trong hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố vừa được Sở GD&ĐT ban hành ngày 4/11.

Học sinh không đăng ký hoạt động theo nhu cầu vẫn được bố trí tại trường

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, các trường phải phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, tránh nhầm lẫn giữa hai loại hình này hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Việc xác định phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, không chỉ dựa vào tên gọi của hoạt động.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu việc triển khai các hoạt động giáo dục theo nhu cầu (hiện nay thường được phụ huynh gọi tên là “môn liên kết”) phải dựa trên tinh thần tự nguyện thực chất của học sinh và cha mẹ học sinh; tuyệt đối không ép buộc, áp đặt hoặc gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của học sinh trên cơ sở tự nguyện đăng ký.

Các hoạt động này không được thu tiền vượt mức quy định của UBND TPHCM; không tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Kết quả tham gia cũng không được sử dụng để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh tham gia một hoạt động trải nghiệm tại trường (Ảnh minh họa: Nguyễn Loan).

3 mô hình tổ chức hoạt động theo nhu cầu

Về thời khóa biểu, Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn 3 mô hình tổ chức.

Với mô hình trường phổ thông đại trà, nhà trường chủ động bố trí thời khóa biểu phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng giáo dục chính khóa và tăng cường. Các hoạt động theo nhu cầu được tổ chức thành khung thời gian riêng, không xen kẽ các tiết chính khóa và tăng cường.

Học sinh không đăng ký tham gia được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp. Trường hợp ở lại trường, các em phải được bố trí hoạt động phù hợp và giám sát an toàn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trong một tiết học liên kết (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Với mô hình trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu, học sinh đăng ký sẽ di chuyển đến các phòng học chức năng hoặc phòng máy tính theo nhóm nội dung tự chọn. Các nhóm có thể tập trung phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, lập trình, robot; ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế hoặc các kỹ năng sống, kỹ năng mềm.

Riêng mô hình trường tiên tiến hội nhập và các lớp tích hợp theo Đề án 5695, (tích hợp môn toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh) với 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường, nhà trường có thể bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Hạn chế tối đa xáo trộn khung thời gian học tập

Đối với hoạt động giáo dục tăng cường, đây là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi học sinh đều được tiếp cận. Hoạt động được tổ chức ngoài thời lượng giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày, nhằm bổ sung kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm và vận dụng vào thực tiễn.

Nội dung tăng cường có thể gồm kỹ năng sống cơ bản, thực hành khoa học, trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng, phổ cập năng lực số, trải nghiệm AI, STEM/STEAM cơ bản và xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh.

Sở lưu ý kinh phí tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các trường không được quy đổi thành khoản thu bình quân theo người học hoặc đặt điều kiện đóng góp để học sinh được tham gia.

Sở lưu ý không bắt buộc các trường tổ chức tất cả nội dung giáo dục tăng cường, đồng thời hạn chế tối đa xáo trộn khung thời gian học tập của học sinh và thời gian đưa đón của phụ huynh.

Trường phải công khai kế hoạch trước khi triển khai ít nhất một tuần

Theo hướng dẫn, việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phải trải qua 4 bước.

Đầu tiên, nhà trường khảo sát nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh, rà soát điều kiện đội ngũ và cơ sở vật chất để xây dựng dự thảo kế hoạch.

Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, hình thức tổ chức, thời gian thực hiện, nhân sự, điều kiện bảo đảm và dự toán kinh phí đối với hoạt động có thu.

Sau khi lấy ý kiến các tổ chuyên môn, tổ chức và cá nhân liên quan, hiệu trưởng hoàn thiện, phê duyệt kế hoạch.

Nhà trường phải niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử ít nhất một tuần trước khi thực hiện. Kế hoạch đồng thời được gửi đến cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.