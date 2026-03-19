TopCV tiếp lợi thế cho ứng viên Pro trong mùa tuyển dụng cao điểm

Thị trường tuyển dụng đang bước vào giai đoạn cao điểm sau Tết. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quản lý nhân sự, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng CV, mà ở mức độ phù hợp và khả năng thể hiện giá trị của ứng viên.

Trong bối cảnh AI tái định hình quy trình vận hành và thay đổi tiêu chuẩn năng lực, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những nhân viên có thể nhanh chóng thể hiện lợi thế bản thân, như thử thách họ giải quyết được và tác động cụ thể mà họ có thể tạo ra.

Trên cơ sở đó, TopCV Pro giới thiệu Elevator Pitch Thinking (EPT) - Tư duy đặt đúng thông điệp vào đúng thời khắc để tạo lợi thế dài lâu. Thay vì chỉ xem Elevator Pitch là kỹ thuật trình bày trong thời gian ngắn, TopCV mở rộng khái niệm này thành một năng lực nhận diện đâu là giá trị vượt trội cần được ưu tiên gây ấn tượng để người khác muốn nghe tiếp, muốn hỏi sâu và muốn trao cơ hội.

Mục tiêu của phương pháp này không chỉ giúp ứng viên cải thiện khả năng viết CV hay phỏng vấn, mà còn góp phần đặt nền móng để TopCV Pro tiếp tục kích hoạt các kỹ năng và hệ tư duy cao hơn, đồng hành cùng ứng viên trên lộ trình nâng cấp bản thân và tiệm cận chuẩn Pro từng ngày.

Để hiện thực hoá lộ trình này, TopCV Pro triển khai chuỗi chiến dịch truyền thông tại kênh thang máy với hàng nghìn tòa nhà văn phòng trọng điểm ở Hà Nội và TPHCM. Cách tiếp cận này biến không gian chờ đợi trong thang máy thành một điểm chạm truyền cảm hứng - Nơi dân văn phòng tiếp cận các gợi mở ngắn gọn về tư duy nghề nghiệp mỗi ngày. Theo TopCV Pro, chiến lược này sẽ góp phần tạo sự nhất quán trong hành trình xây dựng tiêu chuẩn “Pro” cho thị trường.

Theo đại diện TopCV, những nỗ lực này cũng gắn với định hướng xây dựng TopCV Pro - Không gian tuyển dụng tinh chọn thuộc hệ sinh thái giải pháp công nghệ nhân sự của TopCV Việt Nam, nơi các doanh nghiệp lớn thường có những tiêu chuẩn tuyển dụng cao trong việc kết nối với những ứng viên phù hợp, đồng thời hiểu rõ giá trị mình mang lại cho tổ chức.

“Trong một thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc thể hiện đúng giá trị trong những khoảnh khắc ngắn có thể tạo ra khác biệt lớn. Đó cũng là tinh thần mà TopCV Pro hướng tới - Một môi trường tuyển dụng nơi doanh nghiệp và ứng viên gặp nhau trên cùng một chuẩn mực và cùng một tần số”, đại diện TopCV Pro chia sẻ.

Thông qua những điểm chạm nhanh và ngắn ở những khoảnh khắc quen thuộc của dân văn phòng trong không gian thang máy, TopCV kỳ vọng có thể mang đến nhiều hơn những gợi mở thực tiễn về cách thể hiện giá trị cá nhân và nâng cao kỹ năng, tư duy của người lao động. Từ đó từng bước thúc đẩy chuẩn ứng viên Pro và giúp doanh nghiệp tiếp cận những nhân tài phù hợp, kết nối nguồn nhân lực một cách hiệu quả.