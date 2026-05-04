Top 10 trường THPT có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất TPHCM

Theo số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập năm 2026 do Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố, Trường THPT Bùi Thị Xuân là trường có tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026 cao nhất với 1/2,84.

Top 10 trường THPT có tỷ lệ chọi cao nhất TPHCM năm 2026 (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Tiếp đến, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi 1/2,79; Trường THPT Thủ Đức với 1/2,57.

Năm 2025, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa dẫn đầu với tỷ lệ chọi với 1/4,61.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, từ nay đến ngày 8/5, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký lần cuối.

Sở lưu ý chỉ cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký, không tiếp nhận đăng ký thi mới hoặc loại bỏ thí sinh khỏi danh sách đăng ký dự thi trong thời gian này.