Tổng Bí thư: Bất cập khi học chưa giỏi, thi không đỗ thì không được đi học

Sáng nay, 19/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công, động thổ 121 trường nội trú biên giới diễn ra tại điểm cầu trung tâm Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư đề cập đến vấn đề thiếu trường, thiếu lớp và áp lực thi cử của học sinh hiện nay.

Tổng Bí thư khẳng định, thi cử là để kiểm tra chất lượng, đánh giá việc học tập, không sử dụng thi cử để hạn chế điều kiện, cơ hội học tập của các em.

Tổng Bí thư cho rằng, áp lực thi cử đến từ việc chưa đủ trường đủ lớp. Khi có nhiều trường, nhiều lớp, nhiều thầy cô giáo thì mọi học sinh đều được đến trường, ai cũng được học tập một cách bình đẳng, công bằng, đồng thời giảm áp lực cho ngành giáo dục, cho phụ huynh học sinh và học sinh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là phổ cập giáo dục phổ thông, mọi học sinh phải được học tập. Do đó, Nhà nước, ngành giáo dục và địa phương phải lo đủ trường cho các cháu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận hoa từ học sinh tại Đồng Đăng, Lạng Sơn (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

“Việc xây trường rất quan trọng. Các cháu học giỏi thì phải tiếp tục được khuyến khích bồi dưỡng học giỏi hơn. Các cháu chưa giỏi thì phải được tạo điều kiện, được chăm lo để tiến bộ như các bạn khác. Đấy là yêu cầu của chúng ta. Chứ không phải học chưa giỏi, thi không đỗ thì lại không được đi học, việc đó rất bất cập”, Tổng Bí thư nói.

Theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, sau khi hoàn thành 248 trường ở biên giới, các địa phương sẽ tiếp tục xây trường ở xã biên giới ven biển, xã hải đảo, đặc khu, xã vùng khó khăn để đảm bảo mọi học sinh đều được đến trường.

Bên cạnh đó, các vùng đô thị, các thành phố cũng phải đủ trường, đủ lớp cho trẻ em, học sinh đi học từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết bậc THPT.