Tìm kiếm, tôn vinh người thầy, mái trường và những ký ức giáo dục nhân văn

Ngày 9/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát động Cuộc thi viết về “Trang sách và mái trường”.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức, hiện tại và tương lai.

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cuộc thi được tổ chức với mong muốn lắng nghe những ký ức, câu chuyện và suy tư về sách và mái trường từ chính những người đã sống trong những câu chuyện ấy.

“Chúng tôi muốn lắng nghe. Muốn được đọc. Muốn được gặp lại những ký ức, những câu chuyện, những suy tư về sách và mái trường từ chính những người đã sống trong những câu chuyện ấy.

Chúng tôi không tìm kiếm những khuôn mẫu. Chúng tôi tìm kiếm những tiếng nói chân thật. Tôi tin rằng các nhà văn, nhà thơ sẽ mang đến cho cuộc thi những phát hiện mới, những góc nhìn mới, những cách kể chuyện mới về giáo dục Việt Nam", ông Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ tại lễ phát động.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh: Hà Vân).

Thông qua các tác phẩm văn học, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trồng người.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ; khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước.

Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/6 đến ngày 30/4/2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội xuất bản thành sách/tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.

Giải thưởng cao nhất dành cho giải nhất các thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, cùng nhiều giải thưởng khác.

Ban tổ chức cũng quyết định dành thêm giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cho tác phẩm hoặc cụm tác phẩm thực sự nổi trội, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc. Các giải thưởng khác, ban tổ chức sẽ căn cứ thực tiễn cuộc thi và có thông báo sau.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức dự kiến tổ chức các trại viết tại miền Bắc và miền Nam nhằm hỗ trợ một số tác giả (có đủ điều kiện về đề cương tác phẩm dự thi, được lựa chọn tham dự trại viết) hoàn thiện tác phẩm, tạo không gian giao lưu nghề viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.