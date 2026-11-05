Sáng 5/11, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm ông Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, giai đoạn 2026-3031. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 4/11.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM cho Tiến sĩ Võ Văn Thật (Ảnh: NTCC).

Tiến sĩ Võ Văn Thật (SN 1976) tại TPHCM. Ông có trình độ Tiến sĩ Lịch sử, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi về công tác tại Trường Đại học Sài Gòn, ông có nhiều năm làm việc trong ngành giáo dục, bắt đầu từ các trường phổ thông tại huyện Cần Giờ (theo địa lý hành chính cũ).

Đến tháng 6/2012, ông chuyển về Trường Đại học Sài Gòn, từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng.

Tiến sĩ Võ Văn Thật là người kế nhiệm PGS.TS Phạm Hoàng Quân, người thôi giữ chức hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân vào tháng trước.

Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Mới đây, UBND TPHCM cũng đã có quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Đại học Sài Gòn.