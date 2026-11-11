Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ năm học 2025-2026.

Sở lưu ý các đơn vị thực hiện đúng giới hạn số tiết được thanh toán đối với từng giáo viên, đồng thời kiểm soát tổng số tiết dạy thêm của toàn đơn vị.

Theo quy định, số tiết dạy thêm được tính trả tiền lương của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết/năm học, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Các trường xác định số tiết dạy thêm của từng giáo viên dựa trên kế hoạch giáo dục, phân công giảng dạy, thời khóa biểu, kết quả thực hiện và các văn bản liên quan.

Cụ thể, nhà trường phải rà soát định mức giờ dạy, số tiết thực dạy, số tiết được giảm, số tiết quy đổi và số tiết vượt định mức của từng giáo viên. Việc tính toán được thực hiện trên tổng số tiết trong cả năm học, không căn cứ theo từng tuần hoặc số liệu dự kiến vào đầu năm.

Sở hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Đối với giáo viên không làm việc đủ năm học, số tiết được tính phải tương ứng với thời gian công tác thực tế. Trường hợp giáo viên được biệt phái hoặc giảng dạy tại nhiều trường, các đơn vị phải tổng hợp số tiết thực tế ở những nơi giáo viên tham gia giảng dạy, tránh tính trùng và xác định rõ đơn vị thực hiện chi trả.

Ngoài giới hạn 200 tiết đối với từng giáo viên, tổng số tiết dạy thêm đề nghị thanh toán của toàn đơn vị cũng phải nằm trong giới hạn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT.

Sở yêu cầu các trường đối chiếu số tiết dạy thêm của từng giáo viên với tổng số tiết của đơn vị; kiểm tra việc tính trùng, quy đổi chưa có căn cứ hoặc phân công dạy thêm trong khi vẫn còn giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy.

Trường hợp không thể bố trí đủ giáo viên theo môn học, dẫn đến số tiết dạy thêm vượt giới hạn, thủ trưởng đơn vị phải giải trình, báo cáo bằng văn bản và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Một nội dung được Sở nhấn mạnh là kinh phí được giao chỉ là nguồn để thực hiện nhiệm vụ, không phải căn cứ để thanh toán hoặc quyết toán tiền lương dạy thêm giờ.

Các trường chỉ được chi trả đối với số tiết dạy thêm thực tế, đáp ứng điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Không thanh toán theo số tiết hoặc số tiền dự kiến khi chưa có căn cứ thực hiện.