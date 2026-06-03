Thực hư thông tin trường tiểu học bớt tiền khen thưởng để in giấy khen

Mới đây, dư luận trên mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản Facebook trong một hội nhóm phản ánh: “Chuyện chỉ có ở Tiểu học Lộc Hòa, con mình đang học. Khen thưởng cuối năm nhưng cắt của mỗi cháu 7.500 đồng tiền in giấy khen… Mình tưởng giấy khen là nhiệm vụ nhà trường phải in cho các cháu. Như thế này khác gì đi mua giấy khen…”.

Bài viết đăng trên hội nhóm Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Phụ huynh này cho rằng, dù số tiền không lớn nhưng cách hành xử của nhà trường gây bức xúc. Đáng chú ý, người đăng tải còn phản ánh giấy khen của các cuộc thi khác cũng bị trừ tiền, có học sinh bị trừ trùng lặp từ 2 đến 4 lần.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 3/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Ngọc Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Hòa (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Trường Tiểu học Lộc Hoà, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Minh Tuyến).

"Toàn bộ kinh phí in ấn giấy khen cuối năm của học sinh đều được trích từ nguồn ngân sách của nhà trường. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lộc Hòa đã báo cáo sự việc và đề nghị Công an phường Đông A vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật", bà Trang nói.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quy định, các khoản kinh phí dành cho khen thưởng (bao gồm cả tiền mua phôi giấy khen và in ấn) đã nằm trong ngân sách hoạt động chi thường xuyên của nhà trường.

Do đó, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu bất kỳ khoản tiền nào của học sinh hoặc phụ huynh để làm giấy khen.