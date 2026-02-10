Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công trường liên cấp tại Thanh Hóa

Sáng 10/2, tại xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa diễn ra lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch.

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do Bộ Quốc phòng (Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội) tài trợ. Đơn vị thi công là Binh đoàn 12 và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Trung ương cùng tỉnh Thanh Hóa nhấn nút khởi công dự án (Ảnh: Hoàng Dương).

Dự án có quy mô gồm khu hiệu bộ, giảng đường, nhà giáo viên, nhà đa chức năng, thư viện và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay Trường Tiểu học Cẩm Thạch đã có nhiều thay đổi so với trước đây, điều kiện học tập được cải thiện, tuy nhiên so với yêu cầu vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là sau khi sáp nhập xã.

“Việc xây dựng ngôi trường này cần bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất. Qua báo cáo cho thấy còn thiếu nhà ở cho học sinh nội trú, do sau khi sáp nhập, nhiều em phải đi học xa. Vì vậy, các đơn vị cần nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện dự án một cách đồng bộ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên các em học sinh tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Dương).

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa và Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất có thể, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Quá trình triển khai không được để xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Thủ tướng giao các đơn vị thực hiện dự án, sau Tết Nguyên đán, phải triển khai thi công khẩn trương, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/8, để kịp phục vụ năm học mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương cũng đã thăm, tặng quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026.