Chiều 12/11, phát biểu tại hội nghị tổng kết Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân chúc mừng 3 thí sinh đạt Huy chương kỹ năng nghề xuất sắc tại kỳ thi.

Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 đã diễn ra từ ngày 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 1.400 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 68 quốc gia, vùng lãnh thổ; tranh tài ở 64 nghề.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân (Ảnh: Minh Chiến).

Thứ trưởng Lê Quân, cho biết tại kỳ thi, nhiều quốc gia phát triển đăng ký số lượng thí sinh lớn, tạo nên môi trường cạnh tranh cao.

Theo Thứ trưởng, kỳ thi năm nay cho thấy những thay đổi rõ nét từ công tác tổ chức, đề thi, điều kiện thi đến bối cảnh phát triển của các ngành nghề. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, công nghệ thay đổi nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động dạy, học và thị trường lao động, việc tôn vinh kỹ năng nghề cũng đặt ra những yêu cầu mới. Qua kỳ thi, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ thầy cô và thí sinh đã thu nhận được nhiều bài học.

Ông cho rằng, khi trực tiếp tham gia kỳ thi, đoàn Việt Nam nhận thấy vẫn còn khoảng cách đáng kể về trình độ kỹ năng so với sự phát triển của thế giới. Dù công tác chuẩn bị cho các thí sinh được thực hiện tốt, các em vẫn phải đối mặt với không ít áp lực trước quy mô tổ chức lớn, số lượng thí sinh quốc tế đông đảo và sự cạnh tranh từ nước chủ nhà.

Từ thực tế này, Thứ trưởng cho rằng cơ cấu ngành nghề đào tạo cần được đổi mới mạnh mẽ. Ngay cả những nghề vốn được xem là truyền thống cũng đang thay đổi trước sự xuất hiện của công nghệ mới, đòi hỏi chương trình và phương thức đào tạo phải liên tục cập nhật.

Thứ trưởng Lê Quân trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các thí sinh đạt giải (Ảnh: Minh Chiến).

Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học cần thay đổi nhiều hơn về chương trình, công nghệ đào tạo, tăng cường tính thực hành để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Một trong những hướng đi được Thứ trưởng đề xuất là tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế mang tính thực hành. Theo đó, cần tổ chức các hội chợ, diễn đàn và hoạt động trao đổi giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với những trường, tổ chức đến từ các quốc gia phát triển.

Ông gợi ý tổ chức diễn đàn hiệu trưởng các trường nghề với sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành; đồng thời mời doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn của nước ngoài tham gia triển lãm, trao đổi về công nghệ đào tạo.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ chế liên kết đào tạo quốc tế, tạo điều kiện để người học được trao đổi, học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài.

Theo ông, việc đưa người lao động có kỹ năng sang làm việc tại một số lĩnh vực trọng điểm ở nước ngoài theo hình thức vừa học vừa làm, sau đó trở về Việt Nam với trình độ và kỹ năng nghề cao hơn, là hướng cần nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề xuất sớm định hình một số cơ sở giáo dục đại học tập trung vào đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng. Có thể lựa chọn các trường trọng điểm về công nghệ, kỹ thuật để xây dựng mô hình đào tạo chuyên sâu, trong đó thời lượng thực hành chiếm khoảng 70%. Người học sau khi hoàn thành chương trình cần được tổ chức sát hạch kỹ năng nghề.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Ảnh: Minh Chiến).

Thông tin thêm về kỳ thi, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) Việt Nam có 12 thí sinh tham dự Kỳ thi ở 11 nghề, gồm: Phay CNC, Tiện CNC, Cơ điện tử, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Điện lạnh, Lắp đặt điện, Công nghệ xe cơ giới hạng nặng, Sơn ô tô, Năng lượng tái tạo, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Công nghệ thời trang.

Kết quả, 3 thí sinh Đỗ Văn Đức, Nguyễn Ngọc Được và Ông Phú Quy đạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề tiện CNC, phay CNC và năng lượng tái tạo.

Theo ông Đạm, để phát huy kết quả từ Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới 2026, Cục kiến nghị Bộ GD&ĐT chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực nhà giáo và đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, cần xây dựng chính sách khen thưởng, ưu đãi đối với thí sinh đoạt giải, nhà giáo, chuyên gia; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, tài trợ thiết bị và tuyển dụng người học có thành tích tốt.

Cục cũng đề xuất nâng cao chất lượng các kỳ thi kỹ năng nghề trong nước, tuyển chọn thí sinh từ sớm, huấn luyện chuyên sâu ít nhất 1-2 năm; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, đưa giảng viên, sinh viên đi tập huấn tại các quốc gia có thế mạnh về giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh Đỗ Văn Đức chia sẻ, giá trị lớn nhất em nhận được sau cuộc thi không chỉ là thành tích mà còn là những kiến thức, kinh nghiệm quý báu, tình bạn quốc tế và khát vọng tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân. Đây sẽ là hành trang quan trọng cho chặng đường nghề nghiệp phía trước.