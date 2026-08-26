Thủ khoa kỳ thi khốc liệt vào Y Hà Nội: Chọn nghề vì thấy bác sĩ “rất ngầu”

Chạy đường dài thay vì “vắt chân lên cổ”

Với 24,9/30 điểm, Nguyễn Đức Anh Quân - chuyên ngành Y khoa - trở thành thủ khoa đầu vào kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội.

Để đạt kết quả này, nam sinh phải vượt qua 3 bài thi gồm 120 câu hỏi trong 90 phút. Các bài thi là kiến thức của hơn 10 môn học, kết hợp với bài kiểm tra kiến thức sau 6 năm trên giảng đường. Trong đó, phần khó nhất trong bài thi là môn ngoại sản bởi đề yêu cầu thí sinh phải tư duy thay vì học thuộc.

Chia sẻ về lịch trình học tập để ôn thi vào bác sĩ nội trú, Anh Quân cho hay buổi sáng nam sinh học ở bệnh viện, chiều học lý thuyết ở trường, buổi tối tiếp tục đi trực tại bệnh viện.

Anh Quân, thủ khoa đầu vào kỳ thi bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Ngọc Trang).

Trong vòng 2 tuần, Anh Quân phải học 6 mặt bệnh. Ngoài thời gian 8 tiếng để ngủ, nam sinh dành 10-12 tiếng cho việc học.

“Ngoài thời gian học ở trường, tôi tranh thủ đọc, hiểu càng nhanh càng tốt để ngày hôm sau đi lâm sàng. Mọi thứ cứ theo guồng quay liên tục, không còn thời gian nghỉ”, nam sinh chia sẻ.

Xác định kỳ thi bác sĩ nội trú vô cùng khốc liệt và lượng kiến thức rộng, Anh Quân bắt tay vào học nghiêm túc ngay từ năm đầu tiên bởi nếu không học sớm sẽ không kịp.

"Trước kỳ thi, tôi dành thời gian ôn tập trong 2 năm. Với mục tiêu đặt ra ban đầu là lọt top 30-50 để chọn được ngành mình thích nhưng việc đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào năm nay khiến tôi rất bất ngờ”, theo lời Anh Quân.

Theo nam sinh, bí quyết học tập là "chạy đường dài", đều đặn qua từng năm thay vì "vắt chân lên cổ", dồn sức cùng lúc sẽ khiến mình đuối sức.

Chọn ngành Y vì thấy bác sĩ rất “ngầu”

Ờ kỳ thi THPT quốc gia cách đây 6 năm, Nguyễn Đức Anh Quân, là học sinh Trường THPT Anh Sơn 1, Nghệ An, đạt số điểm khối B cao nhất huyện Anh Sơn, Á khoa tỉnh Nghệ An năm đó với 29,4 điểm.

Sinh ra trong gia đình mẹ là giáo viên dạy toán trường THCS, bố làm nghề tự do, chủ yếu Anh Quân tự học.

Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, Quân đạt giải nhất môn toán, giải 3 năm học lớp 11. Quân từng đỗ vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhưng cậu bé đành gác lại giấc mơ trường chuyên vì trường cách nhà gần 100km.

Với ước mơ trở thành bác sĩ từ những ngày học cấp 2, kỳ xét tuyển đại học năm đó, Quân đăng ký vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Anh Quân chọn nghề Y vì hồi bé thấy bác sĩ rất "ngầu" (Ảnh: Ngọc Trang).

Anh Quân hóm hỉnh cho hay hồi bé mình bị ốm rất nhiều bởi bệnh xoang, bố mẹ thường phải để bác sĩ hút mũi em mới đỡ. Mỗi lần đi khám như vậy, cậu thấy bác sĩ rất “ngầu”. Đó cũng là lý do để cậu đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Vào Trường Đại học Y Hà Nội, với Anh Quân đó là một bầu trời kiến thức rộng lớn, càng đào sâu tìm hiểu, cảm giác kiến thức vô bờ.

"Vậy nên thay vì học thuộc lòng, tôi chọn phương pháp đào sâu kiến thức, đọc trước các đề mục, đặt những câu hỏi trong đầu, tại sao lại như thế. Học xong một bài, khi trong đầu không còn thắc mắc nữa, tôi mới dừng lại. Bài nào còn thắc mắc, tôi tiếp tục tìm kiếm trên mạng hoặc tài liệu nước ngoài”, nam sinh nhớ lại.

Với Anh Quân, người truyền cảm hứng nghề nghiệp lớn nhất cho cậu đến nay chính là thầy hiệu trưởng - một chuyên gia về gây mê hồi sức.

Ông đã lan tỏa ngọn lửa đam mê cùng những phẩm chất mà người làm ngành Y cần có cho một cậu bé vốn xuất thân từ ngôi trường huyện miền núi xa xôi của Nghệ An.

Theo nam sinh, học nội trú là hành trình vô cùng vất vả khi sinh viên phải ăn, ngủ và làm việc ngay tại trường lẫn bệnh viện.

Trước áp lực tiếp xúc hàng chục ca bệnh mỗi ngày, Nguyễn Đức Anh Quân luôn rèn cho mình sự nhanh nhạy: "Khi khám cho bệnh nhân, tôi phải nắm đúng trọng tâm để trao đổi, tránh hỏi lan man làm họ mệt mỏi".

Chia sẻ về chặng đường phía trước, nam sinh cho biết sẽ dành 3 năm tới để "chinh chiến" chương trình bác sĩ nội trú và sau đó được công tác tại một bệnh viện công lập.