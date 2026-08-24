Thông tin mới vụ trường quốc tế bất ngờ đóng cửa ngày tựu trường

Xác nhận thông tin trên, đại diện Trường quốc tế PennSchool cho hay, trường vừa ra thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập tại cơ sở Ba Tháng Hai (phường Hòa Hưng, TPHCM).

“Nhà trường chân thành xin lỗi quý phụ huynh vì đến thời điểm hiện tại, cơ sở Ba Tháng Hai vẫn chưa thể sẵn sàng đón học sinh theo kế hoạch. Nhà trường hiểu rằng sự thay đổi này đã gây nhiều lo lắng, bất tiện và ảnh hưởng đến việc sắp xếp của các gia đình.

Nhà trường tha thiết kính mong quý phụ huynh thấu hiểu, chia sẻ và đồng thuận cho Nhà trường điều chỉnh thời điểm học sinh chính thức bắt đầu học tập tại cơ sở Ba Tháng Hai sang ngày 3/9”, thông báo cho hay.

Cũng theo thông báo này, nhằm bảo đảm tiến độ học tập của học sinh được duy trì trong thời gian chờ cơ sở hoàn thiện, nhà trường bố trí kế hoạch tạm thời.

Cụ thể, ngày 25/8, học sinh tham gia các hoạt động học tập và sinh hoạt định hướng theo hình thức trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi đường dẫn và hướng dẫn cụ thể đến phụ huynh.

Từ ngày 26/8 đến hết ngày 28/8, nhà trường phối hợp với PennSchool - cơ sở 240 Trần Bình Trọng để bố trí địa điểm học tập tạm thời cho học sinh.

“Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, phòng học, suất ăn, phương án đưa đón và các nội dung liên quan sẽ được nhà trường gửi đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất”, thông báo nêu.

Nhiều phụ huynh tập trung về văn phòng Hệ thống Trường PennSchool (cơ sở đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TPHCM) để làm việc với nhà trường về việc đóng cửa đột ngột (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Ngoài ra, để thể hiện trách nhiệm và chia sẻ với những ảnh hưởng mà phụ huynh cùng học sinh đã trải qua, trường áp dụng chính sách hỗ trợ dành riêng cho học sinh cơ sở Ba Tháng Hai như sau: miễn 100% học phí trong 4 tuần học đầu tiên; áp dụng ưu đãi thường niên 10% học phí trong suốt quá trình học sinh theo học tại PennSchool.

Chính sách này được cộng dồn cùng những ưu đãi khác theo quy định tại biểu phí hằng năm, bao gồm: ưu đãi anh chị em ruột, ưu đãi đóng phí sớm.

Đối với các khoản học phí phụ huynh đã đóng, trường sẽ thực hiện đối trừ hoặc hoàn lại phần học phí tương ứng cũng như gửi hướng dẫn cụ thể đến từng gia đình.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, nhiều phụ huynh cơ sở Trường PennSchool trên đường Ba Tháng Hai phản ánh, tình trạng Trường PennSchool cơ sở Ba Tháng Hai bất ngờ dừng hoạt động đúng ngày học sinh tựu trường.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, trước đó Ban giám hiệu PennSchool đã thông báo kế hoạch nhập học tại cơ sở đường Ba Tháng Hai. Theo lịch, ngày 24/8, học sinh vẫn đến trường theo kế hoạch và tham gia các hoạt động đầu năm tại hội trường Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TPHCM trên đường Ba Tháng Hai.

Thông báo của nhà trường nêu rõ trong ngày nhập học, học sinh sẽ tham gia các hoạt động làm quen, sinh hoạt đầu năm và dùng bữa trưa theo kế hoạch. Riêng ngày đầu tiên, trường chưa phục vụ bữa sáng và bữa xế; học sinh sẽ ra về sau giờ ăn trưa.

Tuy nhiên, trong ngày 24/8, phụ huynh bất ngờ trước thông tin cơ sở này không tiếp tục hoạt động.

Tại khu vực cổng trường, một băng rôn được treo với nội dung thông báo về việc thu hồi ký túc xá sinh viên Lào của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - nơi Trường PennSchool đang sử dụng làm cơ sở.

Theo nội dung băng rôn, tòa nhà ký túc xá sinh viên Lào sẽ được thu hồi từ ngày 1/7. Nguyên nhân được nêu là hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và thời gian gia hạn để Trường PennSchool di dời, đến ngày 30/6, đã kết thúc.

Việc cơ sở trường dừng hoạt động khi năm học mới đã cận kề khiến nhiều phụ huynh lo lắng về việc học tập của con em, đặc biệt khi lịch nhập học trước đó đã được nhà trường thông báo.

Được biết, Hệ thống Trường PennSchool (PennSchool) thành lập năm 2020, có 2 cơ sở tại đường Ba tháng Hai và Trần Bình Trọng. Trường triển khai giảng dạy chương trình Mỹ tại TPHCM cho học sinh từ tiền tiểu học đến lớp 12. Học phí trong khoảng 100-400 triệu đồng/năm.