Thông tin mới vụ học sinh lớp 4 nghi bị cô giáo đánh chấn thương tay

Theo UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, thông tin cô giáo “đánh gãy tay học sinh” lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Trường Tiểu học Vĩnh Ninh là không đúng sự thật.

Chính quyền địa phương đưa ra khẳng định này dựa trên căn cứ kết luận do Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cung cấp, trong đó có giấy chứng nhận thương tích của bệnh nhân, với tiền sử "gãy xương ở khuỷu tay phải lúc 3 tuổi".

Các bác sĩ cho nữ sinh đeo dây cố định cánh tay bị chấn thương sau sự việc đáng tiếc (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin cô giáo chủ nhiệm lớp 4/2 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh dùng thước đánh học sinh dẫn đến chấn thương ở tay, UBND phường Thuận Hóa đã làm việc với lãnh đạo nhà trường và các giáo viên liên quan.

Theo tường trình của cô Đ.T.H.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2, sự việc diễn ra vào ngày 19/3. Cô này cho biết, nhằm chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Huế 26/3, nhà trường tổ chức nhiều sự kiện, trong đó có hoạt động trưng bày vở sạch chữ đẹp.

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh hoàn thiện bài vở theo quy định. Tuy nhiên một số em chưa thực hiện đúng, trong đó có học sinh T.L.A.T.. Trong lúc nóng vội, không kiềm chế được cảm xúc, cô H. đã dùng thước "khẽ" 2 cái vào lòng bàn tay và cánh tay của em.

Đến tối cùng ngày, phụ huynh thông báo học sinh này bị đau ở tay, sau đó gia đình đưa cháu đi kiểm tra ở Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Kết quả chụp X-quang ghi nhận cháu bé bị “gãy mõm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển”. Trong khi đơn thuốc của bệnh nhân, bác sĩ lại ghi nữ sinh bị “chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải”.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, sau khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhận thức việc sử dụng biện pháp giáo dục đối với học sinh như vậy là sai. Cô giáo này không nắm được tiền sử chấn thương của học trò.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, nơi phụ huynh phản ánh sự việc con em bị cô giáo đánh dẫn đến chấn thương tay (Ảnh: Cao Tiến).

Ngay trong tối 19/3, ban giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Ninh đã mời giáo viên chủ nhiệm làm việc nắm tình hình, đồng thời đến nhà học sinh để chia sẻ với gia đình.

Sau đó, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thuận Hóa cùng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục về nhà em T. để thăm hỏi, động viên và xin lỗi học sinh cùng gia đình.

Nhà trường đã bố trí cho em tạm thời nghỉ học để phục hồi sức khỏe và sắp xếp thời gian làm bài kiểm tra giữa kỳ trong thời gian thích hợp.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa khẳng định, việc giáo viên dùng thước tác động vật lý vào tay học sinh là sai, dù với bất kỳ lý do gì. Chính quyền địa phương yêu cầu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thành khẩn nhận lỗi với gia đình học sinh; đồng thời tăng cường kiểm tra, tuyệt đối không để tái diễn các phương pháp giáo dục thiếu tích cực, gây ảnh hưởng đến thân thể và tinh thần học sinh.

Trước đó Dân trí đã đưa tin, chị L.T.T., phụ huynh em T.L.A.T. (SN 2016, trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh phản ánh, cháu bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước tác động vật lý dẫn đến chấn thương tay.

Gia đình đã đưa nữ sinh đến bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế kiểm tra. Kết quả chụp phim cho thấy cháu bị gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít di lệch.

Chị T. cho biết sau khi xảy ra sự việc, hiệu trưởng nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã đến xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, phụ huynh mong muốn nhà trường phải xử lý dứt điểm, không để tình trạng tương tự tái diễn, ảnh hưởng đến học sinh cũng như môi trường giáo dục của thành phố Huế.