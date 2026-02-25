Thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư số 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong đó, thời gian nghỉ hè của giáo viên tối thiểu 4 tuần, tối đa 8 tuần, tùy theo nội quy, quy chế của cơ sở. Việc bố trí phải bảo đảm tuân thủ quy định của Chính phủ về thời gian nghỉ hè của nhà giáo.

Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên vẫn có thể được triệu tập để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; làm công tác thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh hoặc giảng dạy, tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của đơn vị.

Ngoài nghỉ hè, giáo viên còn được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô và điều kiện thực tế, giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên có trách nhiệm bố trí thời gian nghỉ phù hợp, bảo đảm hoạt động của đơn vị diễn ra bình thường.

Đối với giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, quyền lợi nghỉ ngơi vẫn được bảo đảm. Cụ thể, giáo viên được nghỉ đủ thời gian thai sản theo quy định, đồng thời được nghỉ thêm phần thời gian nghỉ hè chưa sử dụng (trước hoặc sau thai sản).

Nếu tổng thời gian nghỉ hè ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động, giáo viên sẽ được bố trí nghỉ bổ sung. Thời gian nghỉ thêm này được sắp xếp linh hoạt trên cơ sở thỏa thuận với giám đốc đơn vị.

Với giáo viên nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con, thời gian nghỉ vẫn được tính là hoàn thành đủ định mức tiết dạy và không phải dạy bù. Tuy nhiên, nếu thời gian nghỉ này trùng với kỳ nghỉ hè thì sẽ không được nghỉ bù thêm.

Đối với giáo viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, trưởng hoặc phó trưởng phòng, thời gian nghỉ hằng năm thực hiện theo quy định chung của Bộ luật Lao động. Trường hợp được bố trí nghỉ hè, cơ sở giáo dục phải quy định rõ trong nội quy, đồng thời sắp xếp linh hoạt để không ảnh hưởng đến hoạt động chung và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.