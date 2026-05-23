Thí sinh kêu “lạ” khi làm đề thi ngữ văn vào chuyên Nhân văn

Sáng 23/5, hàng nghìn thí sinh có mặt từ sớm tại Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Sau khi hoàn thành môn ngữ văn chung, nhiều thí sinh nhận xét đề thi không quá đánh đố nhưng có cách tiếp cận khác biệt so với đề luyện quen thuộc.

Phạm Bảo Vi, thí sinh đăng ký vào lớp chuyên văn, cho biết đề sử dụng bài thơ Lá đỏ của Nguyễn Đình Thi. Dù từng đọc tác phẩm trước đó, nữ sinh vẫn bất ngờ trước cách đặt câu hỏi.

“Em đã học và đọc bài thơ này rồi nhưng cách hỏi hơi lạ. Song, em nghĩ mình đã cố gắng hết sức”, Vi chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Bình Minh, thí sinh dự thi chuyên sử, cũng nhận xét phần đọc hiểu khó với những câu hỏi chưa từng gặp. Tuy nhiên, Minh nhận định đề “trực tiếp, dễ hiểu”, dễ tiếp cận hơn đề năm ngoái và các đề luyện trước đó.

Cùng dự thi chuyên sử, Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá đề thi mạch lạc, vừa sức. Theo Kiệt, phần thơ tự do là dạng đã được ôn luyện khá nhiều trên lớp nên em làm bài thuận lợi và còn khoảng 10 phút để rà soát bài.

“Phần nghị luận xã hội về niềm tin khá gần gũi nên em dễ lấy dẫn chứng để triển khai bài viết”, Kiệt chia sẻ.

Đề thi môn ngữ văn chung vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn (Ảnh: Mai Thu Duyên).

Theo ghi nhận, điểm đáng chú ý của đề thi năm nay nằm ở phần đọc hiểu khi các câu hỏi không đi theo lối nhận diện biện pháp tu từ quen thuộc. Thay vào đó, đề yêu cầu thí sinh phân tích cách tạo nhạc tính trong bài thơ, đồng thời nhận xét sự kết hợp giữa giọng tự sự, trữ tình và yếu tố kịch trong văn bản.

Để làm tốt phần này, thí sinh cần nắm chắc kiến thức về thơ trữ tình, có hiểu biết toàn diện về nghệ thuật thi ca hiện đại cũng như hiểu biết về thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bên ngoài điểm thi, nhiều phụ huynh cũng có mặt từ sớm để đồng hành cùng con trong ngày thi đầu tiên.

Chị Nguyễn Thị Tính (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết gia đình không đặt áp lực thành tích mà tôn trọng lựa chọn theo học trường chuyên của con.

“Bạn ấy thích thi chuyên nên gia đình luôn động viên để đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi không đặt kỳ vọng quá cao”, chị nói.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục hoàn thành hai môn thi chung còn lại là toán và tiếng Anh.