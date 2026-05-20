Thí sinh cần lưu ý gì khi tham gia cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi”?

Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” do Báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và những cá nhân yêu mến TPHCM. Thí sinh có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, mỗi nhóm tối đa 5 thành viên.

Ban Tổ chức lưu ý mỗi cá nhân chỉ được tham gia 1 tác phẩm dự thi duy nhất, dù với tư cách cá nhân hay thành viên nhóm.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang trò chuyện với học sinh (Ảnh: Nam Anh).

Một quy định quan trọng khác là thí sinh bắt buộc phải hoàn thành phần 1 - trắc nghiệm trực tuyến “Hành trình 50 năm” - mới đủ điều kiện tham gia phần 2 là sáng tạo tác phẩm.

Ở phần sáng tạo, thí sinh có thể lựa chọn nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic hoặc video. Nội dung tác phẩm xoay quanh lịch sử, con người, văn hóa, giáo dục, ký ức gia đình, những đổi thay và khát vọng phát triển của TPHCM sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Đối với hạng mục viết, tác phẩm không vượt quá 1.500 từ và có thể thể hiện dưới dạng tản văn, ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc bài phản ánh. Với video, Ban Tổ chức khuyến khích các sản phẩm có thời lượng từ 45-90 giây với góc nhìn hiện đại, sáng tạo và giàu cảm xúc.

Ban Tổ chức đặc biệt nhấn mạnh các tác phẩm dự thi phải là sản phẩm sáng tạo mới, chưa từng đạt giải hoặc đăng tải trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông khác. Cuộc thi không chấp nhận các tác phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nội dung thay thế cho quá trình sáng tạo của thí sinh.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhận bài từ ngày 19/5 đến hết ngày 15/6. Thí sinh gửi bài trực tiếp tại chuyên trang chính thức của cuộc thi theo địa chỉ: https://cuocthi50namtphcm.dantri.com.vn/

Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 15/6 đến 25/6. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải đặc biệt 30 triệu đồng và hơn nửa tỷ đồng giải thưởng

Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” sở hữu cơ cấu giải thưởng lớn với tổng giá trị dự kiến lên tới 572 triệu đồng.

Hệ thống giải thưởng gồm 105 giải cá nhân/nhóm và 10 giải tập thể dành cho các đơn vị có số lượng bài dự thi nổi bật.

Trong đó, giải đặc biệt của cuộc thi trị giá 30 triệu đồng - mức thưởng cao nhất dành cho tác phẩm xuất sắc nhất toàn cuộc thi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 10 giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 20 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 30 giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 40 giải triển vọng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh hệ thống giải thưởng chính, cuộc thi còn có nhiều giải phụ nhằm khuyến khích sự sáng tạo và lan tỏa cộng đồng như giải “Tác phẩm sáng tạo”, giải “Bài viết có lượng đọc nhiều nhất”, giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc, giải tập thể “Lan tỏa khát vọng” dành cho các đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều và chất lượng.

Theo Ban Tổ chức, điều quan trọng hơn cả giá trị vật chất là việc cuộc thi đang tạo ra một không gian để nhiều thế hệ cùng kể lại câu chuyện của mình về Thành phố Hồ Chí Minh bằng ký ức, trải nghiệm, tình yêu và khát vọng phát triển của chính mình sau nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác.