Thi khó, học "trâu": Vì sao sinh viên y dược tốt nghiệp đúng hạn cao?

Nhìn vào số liệu công khai của các trường đại học tại TPHCM có thể thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các đơn vị và lĩnh vực đào tạo.

Có trường y dược đạt gần 90% người học tốt nghiệp đúng hạn

Ở nhiều trường có quy mô đào tạo lớn, thậm chí top đầu, đặc biệt là nhóm công nghệ, kỹ thuật, tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn này chỉ dao động quanh mức 40-60%. Như Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2025 chỉ có 40,1% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; Trường Đại học Công nghiệp TPHCM chỉ 42-43%; tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, con số này cũng ở mức 54%.

Còn với khối trường đào tạo ngành kinh tế, chỉ số này nhỉnh hơn, từ hơn 60-80% người học tốt nghiệp đúng hạn.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý, tại các trường đào tạo sức khỏe, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn lại ở mức rất cao, dù đây vốn là lĩnh vực có chương trình đào tạo dài, khối lượng kiến thức lớn và yêu cầu thực hành nghiêm ngặt.

Nổi bật như tại Đại học Y Dược TPHCM, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn năm 2025 đạt gần 84%, năm 2024 cũng trên 80%. Quy mô đào tạo của trường thời điểm này có hơn 14.000 sinh viên đại học và hơn 2.000 học viên.

Hay như ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn ba năm trở lại đây đều đạt trên 80%, riêng năm 2024 đạt gần 90%. Trong khi trường chỉ có gần 9.000 sinh viên và khoảng 500 học viên.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM), năm 2025 cũng đạt 87,5%, thuộc nhóm có tỷ lệ cao nhất trong các trường thành viên.

Thống kê tỷ lệ người học tốt nghiệp tại một số trường ở TPHCM (Ảnh: Phạm Anh).

3 lý do lớn giúp sinh viên đảm bảo tiến độ học tập

Lý giải vấn đề trên, theo một cán bộ phụ trách đào tạo liên quan đến khối ngành này, cho biết trước hết, đây là nhóm ngành có quy mô tuyển sinh và đào tạo không quá lớn, chất lượng sinh viên đầu vào tương đối cao và đồng đều, khác với các trường đại học đa ngành có số lượng người học rất lớn và cơ cấu ngành đào tạo đa dạng.

Cụ thể, đặc thù tuyển sinh đầu vào của nhóm ngành sức khỏe có yêu cầu khắt khe về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ Bộ GD&ĐT. Như năm 2026, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt phải đạt tối thiểu 22/30 điểm; Y học cổ truyền và Dược học từ 20 điểm; các ngành sức khỏe khác từ 18 điểm trở lên. Mức điểm này được tính trên tổng ba môn theo tổ hợp, không nhân hệ số và không tính điểm ưu tiên.

Kể cả với phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức kết hợp, ở nhiều ngành còn quy định thí sinh có học lực lớp 12 từ mức giỏi kèm tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT từ 20 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên. Với nhóm ngành sức khỏe còn lại, điều kiện thay thế thấp hơn nhưng vẫn yêu cầu học lực lớp 12 từ khá trở lên cùng các ngưỡng điểm tương ứng.

Điều này cho thấy, sinh viên đã có sức học bền và đa số học giỏi ở phổ thông. Chưa kể, đây là ngành đặc thù nên khá nhiều thí sinh lựa chọn theo truyền thông làm trong ngành y từ gia đình.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận khen thưởng tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: Phạm Anh).

“Mặc dù thực tế cũng có không ít em phải chuyển ngành vì không phù hợp hoặc không theo nổi nhưng nhìn chung đa số các em có quyết tâm học cao. Việc định hướng nghề nghiệp rõ ràng và lực học tốt sẽ giúp các em đảm bảo lộ trình học tập tốt hơn, vượt qua được khó khăn, áp lực trong học tập”, cán bộ này cho hay.

Bên cạnh đó, theo cán bộ này, Bộ Y tế cũng xác định đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe là loại hình đào tạo đặc thù, không chỉ tập trung vào các học phần lý thuyết mà dành tỷ trọng đáng kể cho thực hành và kiến thức lâm sàng.

Sinh viên phải thường xuyên thực tập tại bệnh viện, cơ sở thực hành và được yêu cầu duy trì tính chuyên cần trong suốt quá trình đào tạo. Bản thân các cơ sở đào tạo vì thế phải đáp ứng những yêu cầu về cơ sở thực hành và tổ chức đào tạo thực hành.

“Ngay từ đầu, người học đã phải xác định rõ quá trình học gắn với thực hành, đòi hỏi yêu cầu về thời gian, kỷ luật và tiến độ đào tạo. Nếu người học tập trung và chuyên cần thì khả năng hoàn thành chương trình đúng tiến độ sẽ cao hơn”, chuyên gia phân tích.

Một đặc điểm khác, theo vị này, chính quy mô đào tạo nhỏ và chuyên sâu một lĩnh vực cũng giúp nhà trường có điều kiện tổ chức, quản lý và theo sát tiến độ học tập của sinh viên tốt hơn, nhất là trong các học phần thực hành, giúp giảng viên có thể theo sát từng sinh viên.

Khi người học gặp khó khăn trong quá trình học tập hoặc thực hành, nhà trường có thể phát hiện và hỗ trợ sớm hơn, qua đó hạn chế việc sinh viên phải kéo dài thời gian học.