Thêm hai trường đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á 2026

Tổ chức Times Higher Education (THE) ngày 23/4 công bố xếp hạng đại học châu Á năm 2026. Hai đại diện mới của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng năm nay là Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên được xếp hạng nhưng Đại học Nguyễn Tất Thành nhận được đánh giá cao hơn Đại học Bách khoa Hà Nội và hai hệ thống Đại học Quốc gia.

Các đại diện khác của Việt Nam được nêu tên trong danh sách gồm: Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mở TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng.

Đại học Kinh tế TPHCM đứng đầu danh sách xếp hạng của Việt Nam nhưng vẫn tụt hạng so với năm ngoái.

Nhìn tổng thể danh sách 11 trường đại học của Việt Nam năm nay, có 6/9 gương mặt cũ giảm thứ hạng so với năm ngoái.

Mặc dù có thứ hạng cao nhất nhưng so với năm ngoái, Đại học Kinh tế TPHCM giảm thứ hạng so với năm trước, từ 136 xuống 184.

Trong khi đó, Đại học Duy Tân, Y Hà Nội và Quốc gia TPHCM giữ nguyên thứ hạng so với trước.

Năm nay, Times Higher Education xếp hạng 929 cơ sở giáo dục đại học đến từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á.

Các nhóm đánh giá được THE sử dụng để xếp hạng bao gồm: Đào tạo (môi trường học tập), môi trường nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng), chất lượng nghiên cứu (ảnh hưởng trích dẫn, thế mạnh nghiên cứu), tầm nhìn quốc tế (giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu quốc tế), nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp (hiệu quả chuyển giao tri thức).

Trong các trường ở Việt Nam, Đại học Kinh tế TP HCM đứng đầu về chất lượng nghiên cứu, đạt hơn 88/100 điểm. Đại học Y Hà Nội tiếp tục có chất lượng giảng dạy vượt trội so với các trường, hơn 38/100 điểm.

Xét trong khu vực châu Á, Trung Quốc áp đảo bảng xếp hạng khi Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh vẫn giữ nguyên vị trí thứ nhất và thứ hai, đồng thời cũng là quốc gia duy nhất có 7 đại học lọt vào top 10.

Hai đại học hàng đầu Singapore là Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang lần lượt giữ vị trí thứ 3 và đồng hạng 4...