Thầy giáo được minh oan sau 9 năm chuyển trường: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn

Ngày 22/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản đôn đốc Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục xử lý kiến nghị của ông N.V.T..

Ông T. kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai thực hiện kết luận ngày 27/6 của UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) về nội dung tố cáo đối với Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Ông T. là giáo viên được minh oan trong vụ bị điều chuyển sai quy định 9 năm trước xảy ra tại Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

UBND tỉnh Cà Mau đôn đốc sở, ngành tiếp tục xử lý kiến nghị của giáo viên đối với kết luận liên quan đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu cũ (Ảnh minh họa: CTV).

Trước đó, ngày 7/2, UBND tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau) có quyết định thụ lý đơn của ông N.V.T. (giáo viên Trường THPT Bạc Liêu) tố cáo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã điều chuyển ông từ Trường THPT chuyên Bạc Liêu sang công tác tại Trường THPT Bạc Liêu là sai quy định vào năm 2016.

Ông T. cho rằng, trường đánh giá chuyên môn sai 2 năm liền (2013-2014 và 2014-2015) nên ông bị xếp loại trung bình. Đây là lý do ông T. bị điều chuyển công tác.

Đến ngày 27/6, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã kết luận Sở GD&ĐT điều chuyển ông T. ra khỏi Trường THPT chuyên Bạc Liêu sai quy định.

Cụ thể, thời điểm đó, ông T. được tổ chuyên môn của Trường THPT chuyên Bạc Liêu đánh giá xếp loại xuất sắc, nhưng hiệu trưởng hạ xuống trung bình.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu (tại thời điểm tố cáo) có dấu hiệu trù dập giáo viên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái quy định là vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

Ngoài tố cáo trên, UBND tỉnh cũng xác định vào năm 2016, Sở GD&ĐT điều động 2 giáo viên về Trường THPT chuyên Bạc Liêu không thông qua thi tuyển và 1 giáo viên giảng dạy từ năm 2003-2011 không có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học sư phạm (năm 2011 mới có bằng đại học thể dục, thể thao; năm 2016 mới có bằng đại học an ninh quốc phòng) là tố cáo đúng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) giao Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT chủ trì xem xét, làm rõ trách nhiệm, tính chất, mức độ sai phạm và kỷ luật có hình thức đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo văn bản chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Cà Mau, ngày 3/9, UBND tỉnh đã chuyển đơn kiến nghị của ông T. đến Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT xem xét, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý.

Đến ngày 26/9, ông T. tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Cà Mau.

“UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định, trả lời ông T. và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/10”, văn bản nêu rõ.