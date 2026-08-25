Thầy giáo dành 2 tuần trang trí lớp học tạo bất ngờ cho học sinh

Thầy giáo trẻ dành suốt 2 tuần để trang trí lớp

Học sinh các trường phổ thông ở TPHCM đã trở lại trường theo lịch tựu trường chung của toàn thành phố. Để tạo điểm nhấn, nhiều giáo viên đã dành thời gian trang trí lớp học thật ấn tượng cho học sinh trong ngày đầu trở lại trường.

Thầy Nguyễn Ngọc Luân, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/3, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM), cho biết đã bắt đầu trang trí lớp học từ 2 tuần trước.

Để chuẩn bị nhận lớp mới, thầy Ngọc Luân trang trí lớp học thật dễ thương để chào đón các em (Ảnh: D.T.B).

Thay vì chỉ trang trí lớp theo cách thông thường, thầy tự lên ý tưởng, tận dụng những vật liệu có sẵn và bổ sung thêm một số vật dụng mới để tạo thành nhiều không gian riêng trong lớp.

Theo thầy, với chủ đề quê hương - đất nước, lớp học được bố trí các khu vực như góc thư viện, không gian văn hóa TPHCM, góc lịch sử và góc STEM để trưng bày sản phẩm của học sinh.

Suốt 2 tuần lễ, thầy ở lại trường muộn hơn để hoàn thiện từng phần việc. Khoảng 3 ngày trước khi học sinh trở lại trường, thầy tập trung chuẩn bị những phần việc cuối cùng như mua vật dụng, bong bóng, kẹo bánh và hoàn thiện các chi tiết trang trí.

Học sinh "team" thầy Luân thích thú "check in" lớp học mới (Ảnh: D.TB).

“Sáng nay đến lớp học sinh không giấu được sự thích thú. Các bạn trầm trồ, ngó nghiêng khắp nơi trong lớp. Sau khi làm quen với nhau xong, thầy trò dành phần lớn thời gian để khám phá không gian lớp học, tham gia các trò chơi để được nhận quà. Bạn nào cũng được tham gia nên các em háo hức, vui vẻ lắm, có bạn còn không muốn về”, thầy Luân hài hước kể.

Đặc biệt, đầu năm học, thầy chuẩn bị cho mỗi học sinh một cuốn “sổ tích điểm”. Khi học sinh đi học đầy đủ hoặc thực hiện tốt một hoạt động, các em sẽ nhận được những sticker khác nhau. Khi tích lũy đủ, các em có thể đổi lấy những món quà nhỏ. Điều này làm các em có động lực học tập, xem việc đến lớp là một niềm vui.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng tặng kẹo và những phần quà nhỏ để chào đón học sinh bước vào năm học mới (Ảnh: D.TB).

Khuyến khích thầy giáo sáng tạo

Thầy Nguyễn Tiến Đạt, chủ nhiệm lớp 3/2, Trường Tiểu học Chi Lăng cũng tự tay biến lớp học thành một không gian rực rỡ, đầy màu sắc ngày đầu đón học sinh.

Cả lớp được phủ kín bởi những chùm bóng bay trắng, xanh, vàng, kết hợp với những bông hoa giấy hình mặt cười, cờ đỏ sao vàng và nhiều hình ảnh mang chủ đề đất nước.

Trên bảng, thầy trang trí dòng chữ chào đón năm học mới cùng những hình ảnh ngộ nghĩnh, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa sinh động.

Phía trước lớp còn được bố trí một khu vực chụp ảnh với khung hình nhiều màu sắc, các bảng chữ và những phần quà nhỏ dành cho học sinh.

Học sinh "team" thầy Đạt thích thú chụp ảnh với khung hình thầy chuẩn bị sẵn (Ảnh: D.TB).

Các em được cầm những tấm bảng, món quà và tạo dáng chụp ảnh cùng bạn bè.

Ngay khi bước vào lớp, học sinh tỏ rõ sự thích thú, liên tục ngắm nghía, trầm trồ trước diện mạo mới của lớp học và hào hứng tham gia các hoạt động đầu năm.

Theo thầy Dương Trần Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, năm nay trường đón 370 học sinh lớp 1, tổng số học sinh toàn trường là 1.689 em.

Để chào đón học sinh quay trở lại trường, thầy khuyến khích giáo viên lên ý tưởng, sáng tạo không gian lớp để khích lệ các em ngày quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học.

Tương tự, tại Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp, TPHCM), không khí ngày đầu tựu trường của khối 7,8 cũng rất nhộn nhịp.

Theo thầy Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng nhà trường, trong tuần này, học sinh chưa vào chương trình học, thời gian chủ yếu để giáo viên chủ nhiệm làm công tác ổn định lớp, phân công nhiệm vụ cho học sinh, hướng dẫn học tập, khám sức khỏe...

Học sinh khối 7, 8 của Trường THCS Quang Trung tựu trường (Ảnh: Nguyễn Loan).

Năm nay, theo kế hoạch năm học 2026-2027 do UBND TPHCM ban hành, học sinh các khối đầu cấp và cuối cấp đã tựu trường từ ngày 17/8. Từ ngày 24/8, các khối còn lại tập trung để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Dự kiến, năm học mới TPHCM tăng hơn 96.000 học sinh, nâng tổng số học sinh lên hơn 2,6 triệu em - đứng đầu cả nước.