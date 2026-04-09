Thành viên hội đồng giáo dục gây phẫn nộ vì khen nữ sinh “nóng bỏng”

Sự việc xảy ra tại cuộc họp của Hội đồng giáo dục hạt Washington (Mỹ) và được phát trực tiếp. Tại đây, ông Keith Ervin đã gây chú ý khi bất ngờ vòng tay qua vai một nữ sinh lớp 12, người cũng tham gia phát biểu, rồi nói “trời ơi, em nóng bỏng quá, em biết không?”, trước khi hỏi cô đang học tại trường nào.

Nữ sinh, người có mặt để trình bày ý kiến về kế hoạch tái cấu trúc trường học và chương trình giảng dạy, đã lịch sự trả lời rằng cô học tại Trường Trung học David Crockett. Ông Ervin sau đó chỉ mỉm cười và đáp “được rồi”.

Trong một buổi họp hội đồng trực tuyến, Keith Ervin đã nói với một thành viên hội đồng sinh viên rằng cô ấy rất quyến rũ

Đáng chú ý, không có thành viên nào trong hội đồng lên tiếng phản đối phát ngôn của ông Ervin và cuộc họp vẫn tiếp tục như bình thường.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ. Hơn 3.400 người đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu bãi nhiệm ông Ervin, đồng thời kêu gọi xử lý cả Giám đốc giáo dục Jerry Boyd vì đã bật cười trước phát ngôn hoàn toàn thiếu tôn trọng này.

Bản kiến nghị cũng cho rằng đây không phải là lần đầu ông Ervin vướng vào các hành vi không phù hợp.

“Dù từng xảy ra những sự việc tương tự, ông vẫn giữ được chức vụ. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình và tính liêm chính của những người nắm quyền trong hệ thống giáo dục”, nội dung bản kiến nghị nêu rõ.

Ông Keith Ervin (Ảnh: WSMV).

Người khởi xướng kiến nghị, ông Brad Arnett, chỉ trích việc các quan chức bao che cho nhau, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước đoạn video.

“Là một người cha có cả con trai và con gái, tôi thực sự sốc. Bất kỳ ai có lương tri đều sẽ cảm thấy như vậy”, ông nói.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, bà Annette Buchanan, sau đó nhận định phát ngôn của ông Ervin đã “vật thể hóa và hạ thấp” nữ sinh.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự thất vọng khi không có ai trong hội đồng lập tức lên tiếng bảo vệ học sinh.

“Mọi người dường như chỉ cười cho qua và không ai đứng ra bênh vực em”, một phụ huynh chia sẻ.

Về phía mình, ông Ervin phủ nhận cáo buộc, cho rằng phát ngôn của ông bị hiểu sai. Ông nói mình chỉ ấn tượng với những câu hỏi hay và thông minh của nữ sinh, đồng thời khẳng định không có ý xúc phạm.

“Tôi xuất thân là nông dân. Tôi chỉ cảm thấy tự hào về em ấy”, ông giải thích.

Ông cũng cho rằng đoạn video lan truyền đã “thiếu nhiều bối cảnh”.

Một cuộc họp khẩn đã được lên lịch và ông Ervin được cho là sẽ bị khiển trách. Ngoài ra, một cuộc biểu tình phản đối cũng đã được lên kế hoạch.

Hiện ông Ervin, người đang tái tranh cử, chỉ có thể bị bãi nhiệm nếu có đủ sự ủng hộ của 2/3 số cử tri từng tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử trước.