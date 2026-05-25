Thạc sĩ Việt gây xúc động tại Mỹ từng nhận học bổng gần 4 tỷ đồng

Sống cho ước mơ của mình, cho cả ước mơ của ba mẹ

Đến nay, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (SN 2001) vẫn chưa hết bất ngờ khi đoạn clip ghi lại bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc chàng trai trẻ nhắc đến ba mẹ bằng tất cả sự biết ơn đã khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động.

Tiến cho biết việc anh được hội đồng trường lựa chọn làm đại diện sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn mang ý nghĩa với gia đình.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng tại Đại học Duke (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn. Ý nghĩa hơn cả vì đây là lần đầu tiên ba mẹ đặt chân đến Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của tôi. Trước đó, tôi cũng giấu ba mẹ đến phút cuối. Mãi đến khi tôi bước lên sân khấu phát biểu thì ba mẹ mới biết nội dung mình chuẩn bị”, Tiến kể.

Tân thạc sĩ cho hay anh đặc biệt yêu thích ca khúc “Ước mơ của mẹ” bởi những ca từ khiến anh nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình. Tiến tự nhận bản thân luôn có rất nhiều ước mơ, hoài bão và lúc nào cũng muốn chinh phục thêm nhiều mục tiêu mới.

“Trong khi đó, lúc tôi hỏi về ước mơ của mẹ, mẹ chỉ nói rằng mẹ muốn thấy tôi được hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi nhiều lần tự hỏi, ngày còn trẻ ba mẹ từng có những ước mơ gì cho riêng mình hay chưa”, Tiến trải lòng.

Chàng trai hạnh phúc khi ba mẹ lần đầu đến Mỹ và tham dự lễ tốt nghiệp của con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam sinh kể ba mẹ cũng dành mọi điều tốt nhất để đầu tư cho con cái, từ việc cho anh học tiếng Anh từ nhỏ đến tạo điều kiện để anh theo đuổi con đường du học, dù chính ba của Tiến lại chưa biết tiếng Anh.

“Ba mẹ lúc nào cũng chắt chiu cho bản thân, nhưng mỗi lần đầu tư cho tôi thì chưa bao giờ tiếc điều gì. Tôi biết ơn ba mẹ vô cùng tận”, Tiến xúc động nói.

Thành tích ấn tượng sau nhiều đêm “dùi kinh mài sử”

Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến sớm được biết đến là một trong những học sinh nổi bật của Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý không chỉ bởi thành tích học tập, mà còn nhờ khả năng tiếng Anh và tư duy học thuật ấn tượng.

Năm 2017, anh giành giải Nhất cuộc thi E2 English Scholars Challenge. Trước đó một năm, nam sinh đạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp thành phố với đề tài về nồng độ khí ozone tại TPHCM. Năm 2018, Tiến tiếp tục trở thành Á quân Tiger Global Case Competition Việt Nam - cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh bằng tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên.

Song song với việc học trên lớp, Tiến chủ động theo đuổi các chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS để hoàn thiện hồ sơ du học. Khi còn học THPT, anh đã đạt IELTS 7.5.

Nhật Tiến khiến nhiều người ngưỡng mộ với hành trình đầy nỗ lực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 18 tuổi, Tiến nhận học bổng du học từ Đại học DePauw (Mỹ) với tổng giá trị khoảng 3,8-4 tỷ đồng cho toàn bộ 4 năm học. Tại Mỹ, anh lựa chọn theo học song ngành Khoa học Máy tính và Truyền thông.

Dù quãng thời gian đại học bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và phải chuyển sang hình thức học trực tuyến, Tiến vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Năm 2022, anh tốt nghiệp sớm chỉ sau 7 học kỳ với GPA 3.81/4.0, thuộc top 5% sinh viên xuất sắc nhất toàn trường và nhận danh hiệu Latin “Summa Cum Laude”.

Trong thời gian học đại học, Tiến tham gia chương trình học thuật tại Đại học Oxford, tập trung nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning). Anh cũng tích lũy kinh nghiệm thực tế từ sớm thông qua nhiều kỳ thực tập, trong đó có thời gian làm việc tại McKinsey & Company ở Chicago (Mỹ).

Không chỉ nổi bật ở học thuật, Nhật Tiến còn ghi dấu với nhiều giải thưởng công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2021, anh trở thành quán quân cuộc thi lập trình và phát triển giải pháp công nghệ NanoGiants Hackathon, nơi quy tụ nhiều đội thi quốc tế. Đến năm 2025, Tiến tiếp tục giành giải nhất Duke Product Hackathon tại Đại học Duke và được chọn đại diện trường tham dự vòng thi cấp quốc gia tại New York.

Cùng năm, anh dẫn dắt đội liên ngành giành chiến thắng tại cuộc thi Duke PM x AI Launch Simulation – sân chơi mô phỏng phát triển và vận hành sản phẩm AI do Duke phối hợp cùng Lovable tổ chức.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiến đồng thời nhận được hai cơ hội nghề nghiệp đáng chú ý: trúng tuyển chương trình Management Trainee của Unilever Việt Nam và nhận lời mời làm việc từ MIGSO - PCUBED - tập đoàn tư vấn và quản lý dự án đa quốc gia của Pháp. Cuối cùng, anh lựa chọn gia nhập MIGSO - PCUBED để theo đuổi định hướng trong lĩnh vực tư vấn và quản lý dự án.

Sau gần hai năm làm việc, Nhật Tiến quyết định trở lại Mỹ để theo học chương trình thạc sĩ Quản trị - Phân tích Định lượng tại Đại học Duke. Tại đây, anh tiếp tục tham gia nhiều hoạt động học thuật, công nghệ và cộng đồng, đồng thời được hội đồng trường lựa chọn trở thành diễn giả đại diện khóa tốt nghiệp năm 2026.

Ngoài học tập và công nghệ, Tiến còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Anh là người sáng lập SHOPE Project - dự án hỗ trợ trẻ em mồ côi tại Việt Nam; từng giữ vai trò Trưởng ban MC và Đại sứ trường THPT Đinh Thiện Lý…

Sau khi tốt nghiệp Đại học Duke, anh dự định hướng đến các dự án kết hợp nền tảng kỹ thuật cùng cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong các lĩnh vực AI, sản phẩm và dữ liệu.

Nhận xét về cậu học trò cũ, ThS Nguyễn Thị Minh Ngọc (hiện công tác tại Sedbergh Vietnam - BCIS Campus), từng là giáo viên Ngữ văn của Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý, cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất ở Nhật Tiến không chỉ là thành tích mà còn là sự tử tế và chiều sâu trong suy nghĩ.

“Tiến là một chàng trai rất ấm áp, sống trách nhiệm và có suy nghĩ sâu sắc”, cô Ngọc chia sẻ. Nữ giáo viên kể cô từng nhờ Tiến hỗ trợ một dự án thiện nguyện tặng váy bầu cho phụ nữ mang thai và ấn tượng bởi sự cẩn thận, tận tâm của nam sinh trong từng công việc nhỏ.

Trong ký ức của cô giáo, một trong những dấu ấn đặc biệt nhất là khi Tiến thực hiện bài diễn thuyết về chủ đề “cái chết” vào năm lớp 12. Cách tiếp cận khác biệt, tư duy sâu sắc cùng khả năng trình bày sáng tạo của nam sinh khi ấy đã khiến cô Ngọc đánh giá cao tiềm năng phát triển của cậu học trò này từ rất sớm.

Chia sẻ về hành trình học tập và làm việc ở nước ngoài, Nhật Tiến cho rằng tiếng Anh không đơn thuần là công cụ giao tiếp mà còn là chìa khóa giúp mở rộng tư duy, kết nối và cơ hội phát triển bản thân. Bài học lớn nhất mà anh đúc kết được gói gọn trong câu nói: “Network is your net worth” - giá trị của một người nằm ở chính mạng lưới kết nối mà họ xây dựng được.