Trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển là động lực ra đời nhiều chương trình đào tạo về lĩnh vực này. Vì sao FSB đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin (CNTT) định hướng kết hợp AI với Internet vạn vật (IoT), thay vì chỉ tập trung chuyên sâu về AI?

- AI được ứng dụng rộng rãi, từ xử lý ngôn ngữ, phân tích dữ liệu đến tự động hóa các quy trình. Bên cạnh các mô hình ngôn ngữ hay AI Agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo), một hướng ứng dụng khác của AI là tích hợp với Internet vạn vật (IoT), cho phép công nghệ này xử lý dữ liệu thu thập từ cảm biến và các thiết bị kết nối để hỗ trợ ra quyết định và điều khiển hệ thống vật lý. Sự kết hợp này được gọi là AIoT (Artificial Intelligence of Things).

Hạ tầng kết nối 5G và hệ sinh thái thiết bị thông minh phát triển đang mở rộng khả năng ứng dụng AIoT. Trong nhà máy, dữ liệu từ cảm biến có thể được AI phân tích nhằm phát hiện bất thường, dự báo sự cố và hỗ trợ điều chỉnh quy trình sản xuất. Trong đô thị, dữ liệu từ camera và cảm biến giao thông giúp điều phối phương tiện, quản lý hạ tầng.

TS Đoàn Xuân Huy Minh chia sẻ về định hướng đào tạo nhân lực công nghệ trong lĩnh vực AIoT tại FSB (Ảnh: FSB).

Để triển khai những ứng dụng này, doanh nghiệp cần kết nối nhiều thành phần công nghệ, từ thiết bị, cảm biến, mạng truyền dẫn đến nền tảng dữ liệu và thuật toán AI. Người làm công nghệ cần hiểu cả mô hình AI, hạ tầng thiết bị lẫn cách các thành phần phối hợp với nhau.

Đây là cơ sở để FSB chọn đào tạo thạc sĩ AIoT (MIT-AIoT), đáp ứng nhu cầu về nhân lực có khả năng thiết kế, tích hợp và triển khai toàn diện giải pháp AIoT trong các lĩnh vực.

Học viên thạc sĩ tại FSB (Ảnh: FSB).

MIT-AIoT được thiết kế như thế nào để giúp người học phát triển năng lực tích hợp giữa AI, IoT và các thành phần công nghệ liên quan?

- MIT-AIoT tiếp cận AIoT như một hệ thống hoàn chỉnh. Người học được trang bị kiến thức xuyên suốt các thành phần, từ thiết bị, cảm biến, kết nối đến thu thập và xử lý dữ liệu, nền tảng điện toán và ứng dụng AI. Các nội dung chuyên môn bao gồm kiến trúc AIoT, phát triển và triển khai mô hình AI, xử lý dữ liệu từ thiết bị IoT, thiết kế hệ thống thông tin thông minh, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Bên cạnh kiến thức kỹ thuật, chương trình chú trọng năng lực phân tích bài toán, thiết kế giải pháp đầu cuối (end-to-end) và tối ưu mô hình AI trên các thiết bị có tài nguyên tính toán hạn chế. Người học được tiếp cận kiến thức về quản trị dự án công nghệ và chuyển giao giải pháp vào hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Với lĩnh vực có tính liên ngành như AIoT, FSB đào tạo như thế nào để học viên có thể vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế?

- Chúng tôi định hướng đào tạo theo phương pháp học qua dự án (Project-based Learning). Học viên phân tích bài toán, lựa chọn công nghệ và xây dựng giải pháp toàn diện, qua đó hiểu cách các thành phần trong hệ thống tương tác, đồng thời rèn luyện được khả năng đánh giá và triển khai phù hợp với yêu cầu cụ thể.

Học viên được thực hành trên các nền tảng đám mây và công cụ phát triển, qua đó tiếp cận quy trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai giải pháp công nghệ. Đồng thời, thông qua kết nối với các đơn vị trong hệ sinh thái FPT, học viên có thêm góc nhìn về cách công nghệ được ứng dụng trong hoạt động doanh nghiệp.

Các hội thảo chuyên đề và trao đổi với chuyên gia, doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước cũng tạo cơ hội để học viên cập nhật kiến thức, tìm hiểu bài toán thực tiễn và mở rộng kết nối nghề nghiệp.

Một giờ học thực hành tại FSB (Ảnh: FSB).

Sau khi tốt nghiệp, học viên MIT-AIoT có cơ hội phát triển nghề nghiệp ra sao?

- Học viên có thể phát triển theo nhiều hướng nghề nghiệp như kiến trúc sư giải pháp AIoT, kỹ sư hệ thống AI/IoT, chuyên gia phân tích và thiết kế hệ thống thông minh, quản lý dự án hoặc sản phẩm công nghệ.

Các năng lực này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong sản xuất, AIoT hỗ trợ tự động hóa, giám sát và tối ưu hoạt động nhà máy. Trong logistics, công nghệ có thể được sử dụng để quản lý hạ tầng, phương tiện và chuỗi vận hành.

FSB hỗ trợ học viên kết nối doanh nghiệp và phát triển nghề nghiệp như thế nào?

- FSB phát huy mạng lưới doanh nghiệp trong hệ sinh thái FPT, tạo điều kiện để học viên tiếp cận các đơn vị, tìm hiểu bài toán thực tiễn và kết nối đề tài với nhu cầu nghiên cứu, phát triển. Học viên cũng có cơ hội tiếp cận các kênh tuyển dụng trong hệ sinh thái này.

Bên cạnh đó, cộng đồng hơn 10.000 cựu học viên FSB, gồm các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, là nguồn lực kết nối để các thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển.

MIT-AIoT đang tuyển sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ với học bổng đến 70% học phí cho học viên khóa đầu tiên. Độc giả xem thêm thông tin chi tiết tại đây.