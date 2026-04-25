Tân khoa GPA 4.0 ngành Thực phẩm RMIT khởi nghiệp mảng nhà hàng cao cấp

Tân cử nhân RMIT là nhà sáng lập Vore - một mô hình nhà hàng cao cấp kết hợp thử nghiệm, kể chuyện và thiết kế trải nghiệm giác quan. Với Thắng, đây không là hành trình khởi nghiệp đơn thuần, mà là bước chuyển sâu sắc hơn.

“Tôi không nghĩ đó là bước chuyển từ sinh viên sang nhà sáng lập, mà từ người tiêu dùng sang người tạo giá trị. Trong một thời gian dài, tôi chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ những ý tưởng to tát, khái niệm đẹp hay dự án đầy tham vọng. Điều thay đổi không phải là ý tưởng, mà là vị thế của tôi”, Thắng chia sẻ.

Đoàn Anh Thắng cùng bố mẹ nhân ngày tốt nghiệp RMIT (Ảnh: NVCC).

Từ khoa học vô hình đến trải nghiệm hữu hình

Dù tấm bằng về nhà hàng - khách sạn có thể là con đường thuận lợi hơn để mở nhà hàng, Thắng lại chủ động chọn học Công nghệ thực phẩm và Dinh dưỡng để khám phá phần vô hình của thực phẩm, tính logic ẩn sau vẻ đẹp.

Thắng chia sẻ: “Thực phẩm không đơn thuần là thứ chúng ta ăn vào mà là cả một hệ thống cảm thụ. Một khi hiểu được điều đó, sáng tạo sẽ bớt ngẫu hứng và có chủ đích hơn”.

Một trong những môn học có ảnh hưởng sâu sắc với Thắng là môn Đánh giá cảm quan con người. Thắng chia sẻ: “Môn này khai mở trong tôi một điều mang tính phổ quát, dù có thể khác nhau về văn hoá, độ tuổi hay xuất thân, sắc thái trải nghiệm ẩm thực của chúng ta vẫn mang những nét chung”.

Nhận thức này hiện là nền tảng cho triết lý của Vore, nơi sáng tạo luôn được cân bằng với sự quen thuộc. “Đổi mới không phải là khác biệt cho có. Cần hiểu bản chất gốc rễ của con người, rồi ‘nêm nếm’ vừa vặn để tạo sự bất ngờ mà không làm mất đi tính kết nối”.

Thắng sớm ghi dấu ấn trong lĩnh vực ẩm thực với vai trò nhà sáng lập Vore, một mô hình ẩm thực dựa trên nghiên cứu (Ảnh: NVCC).

Thành tích học tập xuất sắc từ sự cân bằng và kỷ luật

Đạt GPA 4.0 không chỉ đến từ năng lực học thuật. Thắng cho rằng điều quan trọng là tư duy vừa mang tính cấu trúc vừa linh hoạt mà cậu gọi là “kỷ luật hai giai đoạn”.

Trước tiên, Thắng dành thời gian để hiểu thật sâu yêu cầu của từng bài tập trước khi bắt tay thực hiện. Sau đó, cậu hoàn thiện và tinh chỉnh với một góc nhìn toàn diện hơn.

Sự nhất quán cũng đóng vai trò then chốt. Thắng nói: “Tôi luôn hiện diện. Nếu giảng viên đã dành thời gian giảng dạy, thì điều tối thiểu tôi có thể làm là có mặt một cách trọn vẹn”.

Nhưng Thắng lại không đồng tình với quan điểm sinh viên giỏi chỉ nên tập trung học. Cậu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng, trải nghiệm đa dạng và nghỉ ngơi.

Thắng cũng đề cao cộng đồng tại ngôi trường cậu theo học. “Những cuộc trò chuyện với bạn bè, giảng viên, nhân viên hay diễn giả khách mời ở RMIT đã mang lại cho tôi góc nhìn, sự khích lệ và những tiêu chuẩn để hướng đến”, Thắng cho hay.

Biến ý tưởng thành hiện thực

Ý tưởng cho Vore được hình thành từ cả quá trình học lẫn cảm hứng sáng tạo, trong đó có cách kể chuyện trong loạt phim tài liệu Chef’s Table. Thắng chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là món ăn, mà còn ở khả năng thổi bùng cả vị giác lẫn đầu óc của một bữa ăn”.

Dù RMIT mang lại không gian an toàn để thử nghiệm, việc hiện thực hoá ý tưởng trong đời thực đặt ra nhiều thách thức. “Thử thách lớn nhất là chấp nhận rằng thực tế không chỉ có màu hồng. Giới hạn tài chính là thật. Sự lệch pha giữa con người là thật. Khoảng cách giữa tầm nhìn và thực thi là rất thật”, anh nói.

Làm việc với những đội ngũ đa dạng ngoài môi trường đại học cũng đòi hỏi khả năng giao tiếp và sự trưởng thành cao hơn. “Trong thực tế, sự đồng thuận phải được xây dựng từ đầu. Điều đó cần sự kiên nhẫn và bền bỉ”, Thắng cho biết.

Nhận xét về thành tích học tập, tư duy đổi mới và tiềm năng của Thắng, Tiến sĩ Trương Thục Tuyền, Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ thực phẩm và Dinh dưỡng tại RMIT Việt Nam, cho biết: “Thắng đã thể hiện khả năng chuyển hoá kiến thức khoa học thành sự đổi mới sáng tạo. Em đã tích hợp khoa học thực phẩm, nguyên lý dinh dưỡng và tư duy khởi nghiệp vào một sáng kiến thực tiễn"

"Nỗ lực này không chỉ phản ánh sự sáng tạo và chủ động, mà còn cho thấy cam kết trong việc kết nối tính học thuật với ứng dụng thực tiễn”, Tiến sĩ Trương Thục Tuyền nhấn mạnh.

Tiến sĩ Trương Thục Tuyền (trái) và Đoàn Anh Thắng (Ảnh: RMIT).

Kiến tạo ý nghĩa thông qua ẩm thực

Trong tương lai, Thắng cho biết mong muốn công việc của mình vượt xa trải nghiệm ẩm thực đơn thuần.

“Tôi muốn mọi người cảm nhận được sự tò mò, suy ngẫm, thậm chí là một sự thay đổi nhỏ nào đó. Không chỉ nuôi dưỡng con người, ẩm thực còn có thể hàm chứa ý nghĩa”, anh nói.

Thắng cũng mong muốn hỗ trợ người khác trên hành trình sáng tạo, bao gồm khả năng quay lại RMIT với vai trò giảng viên trong tương lai.

Nhìn lại quãng đường đã qua, Thắng khuyến khích sinh viên không chỉ dừng lại ở việc tích lũy trải nghiệm.

“Đừng chỉ góp nhặt mà hãy thấu hiểu trải nghiệm. Chúng ta làm rất nhiều thứ khi học đại học, nhưng ít ai thực sự dừng lại để tự hỏi những điều đó đang thay đổi mình như thế nào. Quá trình phản tư liên tục là khởi nguồn của tiến bộ thực sự”, Thắng nói.