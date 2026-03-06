Tầm quan trọng của các dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong hành trình du học của con bạn

Vững vàng tâm thế từ giai đoạn khởi điểm

Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ du học thường là nguồn gốc của nhiều lo âu. Tuy nhiên, gánh nặng này được san sẻ hiệu quả nhờ sự hiện diện của văn phòng đại diện SIM tại Hà Nội. Văn phòng đóng vai trò là cầu nối thông tin tin cậy, giúp loại bỏ rào cản ngôn ngữ, cho phép phụ huynh và học sinh trao đổi mọi thắc mắc bằng tiếng mẹ đẻ, đảm bảo việc tiếp nhận thông tin được chính xác và tường tận.

Văn phòng đại diện SIM tại Hà Nội giúp sinh viên vững vàng trước khi du học (Ảnh: SIM).

Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp tại đây sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước trong quy trình xin Student Pass, một thủ tục vốn phức tạp. Bên cạnh đó, các hỗ trợ thiết thực như hoàn thiện hồ sơ nhập học, tư vấn và giới thiệu các lựa chọn nhà ở an toàn, thuận tiện gần trường cũng được triển khai kỹ lưỡng.

Sự đồng hành toàn diện này giúp gia đình yên tâm, đảm bảo sinh viên có một tâm thế vững vàng và tập trung cao độ nhất trước khi bắt đầu hành trình học tập.

Hòa nhập nhanh chóng trong cộng đồng quốc tế

Việc đặt chân đến một quốc gia xa lạ luôn đi kèm với cảm giác bỡ ngỡ ban đầu. Để giải quyết vấn đề này, International Student Office (ISO) đã xây dựng các dự án chào đón tân sinh viên như Welcome Reception nhằm biến những ngày đầu tiên trở nên ấm áp và dễ dàng hơn.

Ngay khi nhập học, sinh viên sẽ được tham gia các buổi gặp gỡ thân mật để kết nối với cộng đồng quốc tế và đội ngũ hỗ trợ, giúp xua tan cảm giác lạc lõng ban đầu.

SIM cung cấp các chương trình giúp sinh viên hòa nhập nhanh chóng (Ảnh: SIM).

Điểm nổi bật là Buddy Programme, một sáng kiến kết nối hiệu quả. Mỗi tân sinh viên sẽ được ghép đôi với một sinh viên khóa trên nhiều kinh nghiệm. Người bạn đồng hành này không chỉ chia sẻ kinh nghiệm học tập mà còn nhiệt tình chỉ dẫn những vấn đề thực tế như cách sử dụng hệ thống giao thông công cộng, khám phá khuôn viên trường, hay các mẹo vặt về sinh hoạt phí tại Singapore.

Nhờ đó, cảm giác lạc lõng ban đầu nhanh chóng chuyển hóa thành sự tự tin và cảm giác thuộc về một cộng đồng học thuật gắn kết.

Chăm sóc toàn diện từ học thuật đến sức khỏe tinh thần

Trong quá trình học tập, SIM duy trì sự cân bằng giữa phát triển tri thức và ổn định tâm lý. Về hỗ trợ học thuật, Student Learning Centre cung cấp các buổi tư vấn chuyên sâu nhằm củng cố kỹ năng thiết yếu như viết bài luận, nghiên cứu học thuật và thuyết trình. Chương trình Peer-Assisted Learning (PAL) - nơi các sinh viên xuất sắc hỗ trợ và chia sẻ kiến thức với bạn bè cần giúp đỡ - đã xây dựng một môi trường học tập tích cực, mang tính hỗ trợ lẫn nhau.

Tại SIM, sinh viên được chăm sóc toàn diện từ học thuật đến tinh thần (Ảnh: SIM).

Song song đó, sức khỏe tinh thần của sinh viên được chú trọng tại Student Wellness Centre. Nơi đây cung cấp các dịch vụ tham vấn tâm lý (Counselling Services) chuyên nghiệp, bảo mật và hoàn toàn miễn phí cho những ai đang cảm thấy áp lực hay quá tải. Các chương trình thúc đẩy lối sống lành mạnh như Wellness Advocates cũng được tổ chức thường xuyên, nhằm đảm bảo sinh viên khỏe mạnh và cân bằng về mặt cảm xúc để có thể phát huy tối đa tiềm năng học tập.

Bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp tương lai

Quá trình chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai được tích hợp ngay từ khi sinh viên còn trên ghế nhà trường thông qua hệ sinh thái Career Connect. Sinh viên được tham gia các chuỗi hội thảo chuyên sâu nhằm rèn luyện các kỹ năng tìm việc, bao gồm kỹ năng viết CV ấn tượng, thực hành phỏng vấn giả định và định hình phong cách chuyên nghiệp.

SIM chủ động tạo ra các cơ hội kết nối thông qua mạng lưới cựu sinh viên thành đạt và các chuyên gia đầu ngành. Các chương trình cố vấn như Project Protégé hay chuỗi sự kiện tuyển dụng quy mô như Career Fairs và Company Visits giúp sinh viên tiếp cận sớm và thực tế với thị trường lao động sôi động tại Singapore.

Những hoạt động này không chỉ giúp mở rộng quan hệ mà còn trang bị cho sinh viên tư duy nhạy bén và bản lĩnh cần thiết để chủ động nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp giá trị ngay sau khi tốt nghiệp.

Hành trình du học tại Học viện Quản lý Singapore không phải là một trải nghiệm đơn độc. Với hệ thống hỗ trợ đa tầng, chuyên nghiệp và xuyên suốt từ học thuật, tâm lý đến định hướng nghề nghiệp, SIM trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp sinh viên Việt Nam vững tâm thích nghi, trưởng thành và tự tin gặt hái thành công trên trường quốc tế.

Để nhận tư vấn lộ trình du học chi tiết và khám phá các chương trình học tại SIM truy cập website chính thức của Học viện Quản lý Singapore (SIM).