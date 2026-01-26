Sự tử tế trong giáo dục quốc tế: Giá trị cốt lõi tại The American School

Sự tử tế tại TAS - bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Trong cộng đồng đa văn hóa của TAS, mỗi học sinh mang theo cá tính, câu chuyện và xuất phát điểm riêng. Sự tử tế trở thành sợi dây kết nối, giúp các em học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và thấu cảm với người khác.

Không cần những hành động lớn lao, đôi khi chỉ là lời chào, cái gật đầu quan tâm hay lời cảm ơn đúng lúc được lặp lại mỗi ngày, những điều nhỏ ấy tạo nên một môi trường học đường nhân văn, tích cực và an toàn.

Học sinh TAS lan tỏa tinh thần nhân ái qua các hoạt động cộng đồng (Ảnh: TAS).

Không dừng lại trong khuôn viên trường, tinh thần tử tế tại TAS còn được lan tỏa thông qua các hoạt động cộng đồng do học sinh chủ động thực hiện. Qua những dự án ấy, các em dần mở rộng góc nhìn về thế giới xung quanh và học cách đóng góp một cách có trách nhiệm.

Từ các hoạt động quyên góp hỗ trợ vùng thiên tai đến những buổi chuẩn bị và trao tặng suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh TAS chọn sẻ chia bằng hành động chân thành, không phô trương.

Qua từng trải nghiệm, các em hiểu rằng tử tế không phải là điều kiện để nhận lại điều gì, mà là một lựa chọn xuất phát từ sự thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.

TAS là môi trường giáo dục quốc tế giúp học sinh phát triển toàn diện (Ảnh: TAS).

Là trường quốc tế tại TPHCM giảng dạy theo chương trình tiêu chuẩn Mỹ, TAS xây dựng sự tử tế như một giá trị cốt lõi và văn hóa xuyên suốt trong môi trường học đường. Khi lòng tử tế được nuôi dưỡng mỗi ngày, những hành vi tiêu cực được ngăn chặn và giảm thiểu, tạo nên một không gian an toàn về tinh thần, nơi mọi học sinh đều được lắng nghe, bảo vệ và trân trọng.

Thầy cô không chỉ là người giảng dạy mà còn là người đồng hành, sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của học sinh thông qua các hoạt động như cố vấn, sinh hoạt lớp và chương trình phát triển cảm xúc và xã hội (Social Emotional Learning) - giúp học sinh học cách hiểu bản thân, thấu cảm với người khác và ứng xử một cách tử tế.

Nhờ đó, TAS trở thành một cộng đồng gắn kết, nơi mỗi học sinh có thể là chính mình mà không lo bị phán xét.

Học sinh TAS được lắng nghe và đồng hành trên hành trình trưởng thành (Ảnh: TAS).

TAS - Nơi sự tử tế song hành cùng học thuật và thành tích

Trong môi trường học tập đề cao sự tôn trọng và thấu hiểu, học sinh TAS có không gian để tự tin khám phá năng lực bản thân, thử thách giới hạn và theo đuổi ước mơ học thuật. Chính nền tảng tinh thần vững vàng ấy đã giúp nhiều học sinh gặt hái thành tựu, bao gồm học bổng từ các trường đại học trên thế giới như UC Berkeley, Fordham University, Maryland Institute College of Art (MICA) và nhiều trường top đầu khác.

Học sinh TAS phát triển toàn diện và trưởng thành mỗi ngày (Ảnh: TAS).

Tại TAS, thành công không chỉ được định nghĩa bằng bảng điểm hay những lá thư trúng tuyển, mà còn được đo bằng chính hành trình trưởng thành của mỗi học sinh, từ cách các em học cách hợp tác, dám dẫn dắt, biết lắng nghe và ứng xử tử tế trong bất kỳ môi trường nào các em đặt chân tới.

Lựa chọn TAS - lựa chọn hành trình giáo dục nhân văn

The American School (TAS) là trường quốc tế tại TPHCM mang đến lộ trình giáo dục toàn diện, kết hợp IB Primary Years Programme (PYP) ở bậc tiểu học và chương trình Common Core theo chuẩn Mỹ kết hợp các môn học Advanced Placement (AP) ở bậc trung học.

Trong môi trường học tập theo chuẩn quốc tế, giàu tính nhân văn và trải nghiệm thực tiễn, TAS nuôi dưỡng tư duy phản biện, sự tử tế và năng lực học thuật vững chắc, giúp học sinh tự tin vươn tới các trường đại học hàng đầu thế giới và trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm.

Năm học 2026-2027, TAS dành tặng ưu đãi học phí lên đến 12% cho các gia đình đăng ký sớm. Phụ huynh có thể đặt lịch tham quan để trải nghiệm môi trường học tập ở TAS, xem thêm tại: https://www.tas.edu.vn/.