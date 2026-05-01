"Sợ" tiếng Anh đến mức định bỏ học, nam sinh bứt phá ẵm học bổng Ireland

Nỗi sợ bước ra khỏi vùng an toàn

Mỗi buổi sáng, trong cái lạnh của Ireland, anh Lê Văn Hùng (SN 1999) vẫn đều đặn tham gia các lớp học tại Trường Mary Immaculate, Đại học Limerick.

Giữa không gian học thuật cởi mở, nơi sinh viên được khuyến khích tranh luận, phản biện và thể hiện chính kiến, Hùng đang theo học chương trình Thạc sĩ Giáo dục, sau khi xuất sắc nhận Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland (GOI-IES) năm 2025.

Lê Văn Hùng vừa được trao học bổng cho chương trình đào tạo thạc sĩ tại Ireland vào năm ngoái (Ảnh: NVCC).

Cuộc sống du học mở ra cho Hùng nhiều cơ hội tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại. Các giờ học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn gắn với thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống và thực hành giảng dạy.

Việc học hoàn toàn bằng tiếng Anh, cùng môi trường đa văn hóa, giúp anh từng bước hoàn thiện tư duy học thuật và kỹ năng sư phạm trong bối cảnh quốc tế.

Ít ai biết rằng để có mặt trong lớp học nơi xứ người hôm nay, Hùng từng trải qua giai đoạn chông chênh đến mức thoáng nghĩ đến việc bỏ học.

Năm 2021, anh tốt nghiệp Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, sau quãng thời gian không ít thử thách ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường.

Ngay tuần đầu năm nhất, toàn bộ các môn kỹ năng ngôn ngữ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Dù yêu thích học ngoại ngữ này từ những năm cấp ba, nam sinh vẫn rơi vào trạng thái căng thẳng và quá tải.

Vốn thiếu môi trường rèn luyện kỹ năng giao tiếp, anh quen với việc học từ vựng, ngữ pháp hơn là sử dụng tiếng Anh trong học thuật. Sự khác biệt này khiến Hùng gặp nhiều khó khăn trong việc theo kịp chương trình.

Hành trình du học tại Ireland mở ra cho Hùng cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và đa văn hóa (Ảnh: NVCC).

Không chỉ rào cản ngôn ngữ, phương thức học tập và đánh giá ở bậc đại học, với các bài luận, thuyết trình và nghiên cứu độc lập, cũng khiến Hùng choáng ngợp. Những hoài nghi về năng lực bản thân dần xuất hiện, đặc biệt khi so sánh với các bạn cùng lớp có nền tảng tốt hơn.

Tuy nhiên, cảm giác muốn bỏ cuộc chỉ là thoáng qua. Sau thời gian thích nghi, sự lo âu dần nhường chỗ cho quyết tâm và nỗ lực bền bỉ.

Động lực lớn nhất giúp Hùng vượt qua giai đoạn này đến từ chính hành trình anh đã đi qua. Trong những tháng cuối ôn thi THPT quốc gia, anh duy trì thói quen dậy từ 3h để học bài.

Gần 10 năm nỗ lực không ngừng, Hùng từng bước biến những hoài nghi ban đầu thành động lực phát triển bản thân (Ảnh: NVCC).

Quãng thời gian “khổ luyện” ấy không chỉ giúp anh chạm tới cánh cửa đại học mà còn rèn giũa ý chí, để rồi không dễ dàng buông bỏ khi gặp khó khăn.

“Bà ngoại tôi từng bỏ lỡ cơ hội học đại học và trở thành giáo viên ngữ văn dù được tuyển thẳng, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn. Mẹ tôi cũng phải dừng việc học sau cấp 2 để mưu sinh. Chính những trải nghiệm ấy khiến mẹ luôn nhắc nhở con trai coi học tập là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống”, Hùng bộc bạch.

Tình yêu văn học từ bà và niềm tin vào giáo dục từ mẹ đã tiếp sức, giúp Hùng kiên định trên hành trình học tập, từ giảng đường trong nước đến môi trường quốc tế hôm nay.

Ngôn ngữ mở cánh cửa đi khắp thế giới

Trái với suy nghĩ phải “cày cuốc” cường độ cao, Hùng cho biết anh không học theo kiểu quá tải mà tập trung tối đa trên lớp và hoàn thành đầy đủ yêu cầu của giảng viên. Lợi thế sĩ số lớp nhỏ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội giúp sinh viên nhận được sự hỗ trợ sát sao.

Qua từng buổi học, anh được thầy cô góp ý, chỉ ra điểm yếu và hướng dẫn phương pháp cải thiện kỹ năng. Nhờ đó, chỉ sau một học kỳ, Hùng dần thích nghi với môi trường học tập mới, thậm chí giành học bổng khuyến khích học tập ngay học kỳ 2 năm nhất.

Một trong những thói quen học tập Hùng tâm đắc là kết hợp đồng thời 3 hoạt động nghe - nhìn - viết. Việc vừa quan sát bảng hoặc màn hình, vừa lắng nghe giảng giải và ghi chép các ý chính giúp tăng đáng kể khả năng ghi nhớ.

Văn Hùng nhận học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland (Ảnh: NVCC).

Theo anh, thay vì chỉ chụp lại bài giảng, sinh viên nên duy trì thói quen ghi chép chủ động như khi còn học phổ thông để tối ưu hiệu quả tiếp thu.

Dù vậy, Hùng nhấn mạnh không có phương pháp học tập nào là “công thức chung” cho tất cả. Mỗi người có năng lực và cách tiếp nhận khác nhau, vì vậy cần thử nghiệm và điều chỉnh để tìm ra phương pháp phù hợp nhất.

“Phương pháp tốt nhất không phải là phương pháp nhiều người áp dụng, mà là phương pháp hiệu quả với chính bạn”, anh nói.

Khi nhìn lại hành trình của bản thân, Hùng cho biết anh không coi bất kỳ thất bại nào là “đáng nhớ nhất”. Điều đó không đồng nghĩa với một con đường bằng phẳng. Anh từng nhận điểm số chưa như kỳ vọng, trượt học bổng hay bị từ chối khi ứng tuyển việc làm. Tuy nhiên, thay vì lưu giữ những lần vấp ngã, anh xem đó là điều tất yếu trong quá trình trưởng thành.

Nam sinh Việt Nam vượt qua rào cản tự ti, chạm tới môi trường giáo dục quốc tế bằng nỗ lực bền bỉ suốt gần một thập kỷ (Ảnh: NVCC).

Anh ví hành trình phát triển của bản thân như những bậc thang đá cổ, mỗi phiến đá đặt chồng lên một phần phiến trước, tạo nên sự nâng đỡ và liên kết. Từ việc nỗ lực hoàn thành những mục tiêu nhỏ, anh dần tích lũy nền tảng để đạt được những thành tựu lớn hơn.

Một dấu mốc đáng nhớ là học bổng trao đổi YSEALI của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cơ hội giúp Hùng lần đầu ra nước ngoài mà không tốn chi phí.

Chuyến đi đến Mỹ không chỉ mở rộng trải nghiệm mà còn củng cố sự tự tin, giúp anh tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và nuôi dưỡng khát vọng học tập ở tầm cao hơn. Đây cũng là bước đệm quan trọng để anh quyết định theo đuổi chương trình thạc sĩ ở nước ngoài.

Gần 10 năm kể từ ngày bước chân vào giảng đường đại học, Hùng nhìn lại hành trình khởi đầu từ những hoài nghi và tự ti với niềm tự hào vì chưa từng bỏ cuộc. Từng là sinh viên nhút nhát, ngại thuyết trình, anh của hiện tại đã có thể đứng trên giảng đường tại Trường Mary Immaculate để chia sẻ về giáo dục Việt Nam trước sinh viên quốc tế.

Khoảnh khắc nhìn xuống khán phòng chăm chú lắng nghe, anh cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân, vừa tự hào, vừa biết ơn cơ hội mà môi trường học tập tại Ireland mang lại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hùng cho rằng phần lớn những thử thách từng khiến anh lo lắng thực chất chỉ là những điều chưa quen. Khi có đủ thời gian thích nghi, kết quả thường vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Từ trải nghiệm cá nhân, Hùng nhắn gửi tới các bạn trẻ đang gặp khó khăn trong học tập và công việc là “hãy tin vào tiềm năng của chính mình”.

Anh ví mỗi người như một “tảng băng trôi”, trong đó phần thể hiện ra bên ngoài chỉ chiếm một phần nhỏ, còn tiềm năng lớn hơn nhiều vẫn chưa được khai phá. Chỉ khi dám thử sức và nỗ lực hết mình, con người mới có thể nhận ra giới hạn thực sự của bản thân.

Trong 5-10 năm tới, Hùng mong muốn biến câu chuyện của mình thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những bạn có khát vọng tiếp cận giáo dục quốc tế thông qua học bổng. Theo anh, học bổng không chỉ mở ra cơ hội khám phá thế giới mà còn là hành trình khám phá chính bản thân.

Bên cạnh đó, anh kỳ vọng có thể góp phần thay đổi cách học tiếng Anh tại Việt Nam, từ môn học nặng về từ vựng, ngữ pháp trở thành kỹ năng sử dụng tự nhiên trong đời sống.