Sở Giáo dục Hà Nội vận động học sinh, giáo viên dùng phương tiện giao thông điện

Động thái này nằm trong chuỗi giải pháp thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.

Theo đó, ngành giáo dục Thủ đô xác định công tác truyền thông là một trong những trụ cột, yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, coi việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cung ứng năng lượng trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.

Đáng chú ý, Sở đề nghị các nhà trường tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện; khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Phụ huynh Hà Nội đưa con đi học (Ảnh: Thành Đông).

Văn bản cũng yêu cầu các trường học xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện cụ thể theo từng quý, phấn đấu giảm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm, chủ động tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa hè.

Các trường được khuyến khích đầu tư, tận dụng nguồn lực để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời, cũng như bảo dưỡng, thay thế các thiết bị tiêu thụ điện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Đáng chú ý, trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có mức tiêu thụ điện cao hơn 10% so với cùng kỳ 3 tháng liên tiếp, Sở sẽ áp dụng biện pháp mạnh, như đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cắt giảm hoặc không thanh toán tiền điện sử dụng trong kỳ.