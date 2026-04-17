Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về đề kiểm tra cuối năm học

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn về công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối năm học 2025-2026 đối với cấp tiểu học.

Theo Sở, việc đánh giá được thực hiện thông qua các biểu hiện cụ thể về phẩm chất, năng lực ở từng môn học và hoạt động giáo dục.

Hình thức đánh giá kết hợp giữa điểm số và nhận xét, với sự tham gia của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên giữ vai trò chủ đạo. Quá trình đánh giá bảo đảm kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh với nhau, không gây áp lực; đồng thời chú trọng động viên, khuyến khích sự tiến bộ.

Về thời gian tổ chức kiểm tra, đối với các lớp 1, 2, 3, 4 có thể thực hiện từ tuần 34; đối với lớp 5 từ tuần 33, trên cơ sở hoàn thành đầy đủ chương trình.

Việc tổ chức kiểm tra thực hiện theo Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT. Đề kiểm tra cuối năm học 2025-2026 bậc tiểu học được xây dựng theo ba mức độ: Nhận biết và vận dụng trực tiếp; kết nối để giải quyết vấn đề tương tự; và vận dụng giải quyết vấn đề mới.

Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10, không sử dụng điểm thập phân, có nhận xét và được trả lại cho học sinh; kết quả không dùng để so sánh giữa các học sinh.

Trường hợp kết quả có dấu hiệu bất thường so với đánh giá thường xuyên, có thể tổ chức kiểm tra lại để bảo đảm tính chính xác.

Tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề trước khi ra đề và trình ban giám hiệu phê duyệt; nội dung cụ thể thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT TPHCM.

Đối với học sinh lớp 5, việc tổ chức coi và chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên THS trên cùng địa bàn; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh và bàn giao cho nhà trường.

Học sinh khuyết tật được đánh giá phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật hoặc theo kế hoạch giáo dục cá nhân.

Các trường đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp và hỗ trợ học sinh chưa hoàn thành chương trình.

Việc ôn tập thực hiện tại lớp. Với lớp học 2 buổi/ngày, không giao bài tập về nhà, không dạy theo đề cương, bài mẫu mang tính áp đặt và không yêu cầu học sinh học thuộc mẫu; giáo viên hướng dẫn phương pháp tự học, tự ôn tập cho học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối năm học 2025-2026 cấp tiểu học nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về kết quả học tập, rèn luyện và mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông; qua đó ghi nhận sự tiến bộ và điều chỉnh hoạt động dạy học.