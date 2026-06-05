Sở GD&ĐT TPHCM công bố đề, đáp án chính thức thi lớp 10 TPHCM năm 2026

Công tác làm phách, chấm thi lớp 10, đối sánh điểm sẽ diễn từ ngày 3 đến 9/6. Trong giai đoạn ngày 10 đến 12/6, ngành giáo dục sẽ tập trung cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau ngày 12/6, hội đồng chấm sẽ quay lại ráp phách, lên điểm thi lớp 10. Sau đó, Sở GD&ĐT tiến hành công bố điểm thi, điểm chuẩn cho thí sinh.

Toàn bộ bài thi lớp 10 của học sinh sẽ được chuyển về trung tâm thành phố. Các giáo viên khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tập trung về đây để chấm thi.

Trong 2 ngày 2 và 3/6, khoảng 151.000 thí sinh đã hoàn tất 3 bài thi bắt buộc là ngữ văn, toán, tiếng Anh. Chiều nay, hơn 11.300 em cạnh tranh vào lớp chuyên, tích hợp với bài thi riêng thời gian 150 phút.