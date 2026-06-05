Sở GD&ĐT đốc thúc đăng ký tiếp nhận nhân viên y tế học đường vào viên chức

Ngày 5/6, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, cho biết Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản phản hồi, hướng dẫn việc xác định tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với vị trí nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục.

Nhân viên y tế học đường công tác tại các trường thuộc địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã được đăng ký danh sách tiếp nhận vào viên chức (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo hướng dẫn của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thông tư số 41/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên theo quy định. Đây là chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế áp dụng đối với viên chức làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

Đối với Thông tư số 06/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT quy định nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn y tế từ trung cấp trở lên.

Trên cơ sở hướng dẫn này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhân viên y tế trường học đã có nhiều năm công tác, có trình độ trung cấp trở lên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường, đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, kiểm tra việc đăng ký tiếp nhận các nhân sự vào làm viên chức.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký, các đơn vị cần khẩn trương bổ sung danh sách gửi về Sở GD&ĐT để thực hiện việc tiếp nhận theo quy định. Hạn cuối tiếp nhận danh sách trước 17h ngày 8/6.

Như Dân trí phản ánh, Sở GD&ĐT Đắk Lắk từng nhiều lần có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng nhân sự tại các cơ sở giáo dục công lập. Qúa thời hạn, trong danh sách do phường Buôn Ma Thuột gửi về đề nghị tiếp nhận viên chức không có tên của nhân viên y tế học đường.

Lý giải việc này, UBND phường Buôn Ma Thuột cho rằng căn cứ Thông tư 41/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, nhân viên y tế học đường tại phường chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ theo yêu cầu vị trí việc làm.

Việc không được đưa vào danh sách tiếp nhận khiến nhiều nhân viên y tế học đường băn khoăn bởi tại các địa phương khác, nhiều đồng nghiệp có trình độ và tiêu chuẩn tương đương vẫn được lập danh sách gửi Sở GD&ĐT xem xét. Từ đó, hàng chục nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột đã làm đơn kiến nghị để bảo vệ quyền lợi của mình.

Để có cơ sở xem xét việc tiếp nhận đội ngũ này, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có văn bản xin ý kiến Bộ GD&ĐT.

Ngày 21/5, UBND phường Buôn Ma Thuột đã có công văn bổ sung danh sách gửi Sở GD&ĐT đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức đối với 22 trường hợp (20 nhân viên y tế, 1 nhân viên kế toán và 1 nhân viên thiết bị). Địa phương này cho rằng đây là những trường hợp đã có thời gian dài công tác, đóng góp tại các trường học công lập và việc đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào viên chức là nguyện vọng chính đáng. Do đó, phường đề nghị Sở GD&ĐT xem xét, bổ sung vào danh sách tiếp nhận viên chức.