Sở GD&ĐT Cà Mau thông tin về sắp xếp, sáp nhập các trường học

Ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý giáo dục đặt ra nhiều yêu cầu và khó khăn mới.

Theo ông Dự, phạm vi quản lý của nhiều địa phương rộng hơn, khoảng cách giữa các điểm trường xa hơn, trong khi điều kiện giao thông ở một số địa bàn vùng sâu, vùng ven biển còn khó khăn; một số cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo ông Dự, hiệu quả hoạt động giữa các đơn vị này chưa đồng đều.

"Ngành nghề đào tạo chưa thật sự gắn với nhu cầu thị trường lao động; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo ở một số trung tâm còn thiếu; việc liên kết đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo còn hạn chế", ông Dự cho hay.

Theo đề án, Cà Mau sẽ sáp nhập các trường cao đẳng của Bạc Liêu và Cà Mau cũ; trong ảnh là Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động và nhu cầu thực tiễn, Sở đã tham mưu giải thể 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoạt động không còn phù hợp.

Đồng thời, tổ chức lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Bạc Liêu, thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cà Mau và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Ông Lê Hoàng Dự cũng cho biết Sở cũng đã tham mưu xây dựng đề án sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, để thành lập Trường Cao đẳng Cà Mau.

Cùng với đó, Sở xây dựng đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và nguồn lực đầu tư của nhà nước.

"Việc sắp xếp này không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn hướng đến xây dựng mô hình giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, có khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh như kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, chế biến, logistics, dịch vụ và chuyển đổi số", ông Dự thông tin.