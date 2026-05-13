Sinh viên sư phạm học thực tế về... nỗi đau tại bệnh viện

Ngày 13/5, gần 200 sinh viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tham gia chương trình học tập thực tế tại tọa đàm "Tổng quan mô hình và thực tiễn hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Chợ Rẫy".

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM tham dự chương trình học tập thực tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Minh Hoài).

Chương trình nhằm tăng cường tính trải nghiệm, gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp mô hình công tác xã hội trong môi trường y tế, từ đó có thêm định hướng cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai.

Tại buổi tọa đàm, sinh viên được lắng nghe các báo cáo viên thuộc Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, từ cơ cấu vận hành đến các chương trình hỗ trợ người bệnh đang triển khai.

Thông qua những câu chuyện thực tế về bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện, sinh viên có cơ hội hình dung rõ hơn những khó khăn, áp lực và tổn thương mà người bệnh phải trải qua trong quá trình điều trị.

Từ đó, các em được định hướng cách tiếp cận, hỗ trợ và đồng hành phù hợp trong hoạt động công tác xã hội.

Tại chương trình, sinh viên cùng lắng nghe và trao đổi với các báo cáo viên về nhiều nội dung liên quan hoạt động công tác xã hội trong môi trường y tế. Các chuyên đề được chia sẻ gồm mô hình vận hành và bức tranh tổng thể về công tác xã hội tại Bệnh viện Chợ Rẫy; vai trò của sinh viên tình nguyện trong chương trình “Tiếp sức người bệnh”; hoạt động đồng hành cùng bệnh nhân ung thư; cũng như vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tiếp cận các kỹ năng cơ bản liên quan lĩnh vực y tế, ứng dụng công nghệ trong hoạt động công tác xã hội và những yêu cầu thực tiễn khi tham gia hỗ trợ người bệnh tại bệnh viện.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết những nội dung được chia sẻ tại chương trình là nền tảng hữu ích giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực chuyên môn trong tương lai.

Theo ông Hiển, trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, công tác xã hội không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế mà còn góp phần hỗ trợ tinh thần, nâng cao chất lượng chăm sóc và dịch vụ y tế toàn diện.

Trong xu hướng phát triển y tế theo hướng chăm sóc toàn diện, hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện ngày càng giữ vai trò quan trọng.

ThS Lê Minh Hiển (bên trái) trao đổi với sinh viên (Ảnh: Hoài Nam).

Theo ông Hiển, thông qua các hoạt động hỗ trợ tâm lý - xã hội, kết nối nguồn lực, tư vấn chính sách và đồng hành cùng người bệnh trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế, lĩnh vực này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh.

Tiếp cận với mô hình này sớm, sẽ giúp sinh viên bổ sung thêm các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mình theo đuổi.

ThS Lê Minh Hiển cho biết, trước chương trình lần này, sinh viên và học viên đến từ các trường đại học tại TPHCM như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Mở TPHCM, Học viện Cán bộ TPHCM… cũng tham gia các chương trình học tập thực tế về hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Chợ Rẫy.