Sinh viên quản trị kinh doanh cần chuẩn bị gì trong kỷ nguyên số?

Khoảng cách giữa đào tạo đại học và yêu cầu thực tiễn đặt ra nhu cầu đổi mới chương trình theo hướng gắn chặt hơn với dữ liệu, công nghệ và bối cảnh quốc tế.

Khoảng cách giữa đào tạo đại học và yêu cầu nhân lực quản trị trong kỷ nguyên số

Trong nhiều doanh nghiệp, cử nhân quản trị kinh doanh mới ra trường thường gặp khó khi tham gia các quyết định liên quan đến dữ liệu. Công việc ngày nay không chỉ dừng ở việc đọc báo cáo, mà đòi hỏi khả năng phân tích dữ liệu, phối hợp với bộ phận công nghệ và ra quyết định trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.

Thực tế này khiến nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân sự trẻ hoặc chỉ giao các vị trí hỗ trợ ban đầu, cho thấy khoảng trống kỹ năng giữa đào tạo đại học và yêu cầu công việc vẫn là thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi số.

Theo Báo cáo Future of Jobs 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), hơn 70% doanh nghiệp toàn cầu đánh giá các kỹ năng liên quan đến phân tích dữ liệu, tư duy dựa trên dữ liệu và công nghệ số sẽ thuộc nhóm năng lực quan trọng nhất của lực lượng lao động trong giai đoạn tới.

Tích hợp quản trị - công nghệ với chương trình quốc tế top 200 thế giới

Trước yêu cầu đó, Asia Vietnam - chương trình liên kết giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) định hướng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo mô hình quốc tế, gắn quản trị với dữ liệu và công nghệ.

Nội dung chương trình được bảo chứng qua xếp hạng và chuẩn kiểm định học thuật được công nhận rộng rãi. Cụ thể, lĩnh vực Kinh doanh của Asia University hiện nằm trong top 176-200 thế giới và đạt kiểm định AACSB - tiêu chuẩn kiểm định quốc tế uy tín trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh, khoảng 6% các trường đào tạo kinh doanh trên thế giới đạt được.

TS Hoàng Việt Hà - Giám đốc Asia Vietnam nhấn mạnh vai trò của các chương trình đào tạo được xếp hạng cao và đạt kiểm định quốc tế trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh nghề nghiệp cho sinh viên (Ảnh: Asia Vietnam).

Thay vì đào tạo theo hướng truyền thống, chương trình được thiết kế theo định hướng tích hợp quản trị với dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức về kinh tế, kế toán, thống kê, quản trị, marketing và vận hành, đồng thời tiếp cận các học phần ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu trong quản trị. Qua đó, người học hình thành tư duy ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Bên cạnh các học phần bắt buộc, chương trình cho phép sinh viên lựa chọn các môn học định hướng trí tuệ nhân tạo và kinh doanh thông minh, từng bước làm quen với công cụ phân tích dữ liệu, hệ thống vận hành thông minh và cách ứng dụng công nghệ trong hoạt động doanh nghiệp.

Chương trình chú trọng học tập thông qua dự án và tình huống thực tế giúp sinh viên được rèn luyện khả năng phân tích vấn đề và đề xuất các giải pháp quản trị có tính ứng dụng và bền vững, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết.

Chia sẻ về trải nghiệm học tập, sinh viên Quốc Đạt cho biết, người học không chỉ tiếp cận khái niệm mà còn phải xử lý dữ liệu, đánh giá rủi ro và lựa chọn phương án quản trị trong các kịch bản gần với thực tế doanh nghiệp. “Điều này buộc sinh viên phải tư duy như một nhà quản trị, thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức”, Đạt chia sẻ.

Lợi thế từ môi trường đào tạo quốc tế trong việc hình thành năng lực quản trị dựa trên dữ liệu

Môi trường đào tạo quốc tế mang lại lợi thế cho sinh viên trong việc hình thành tư duy phân tích và ra quyết định quản trị dựa trên dữ liệu. Việc học tập trong bối cảnh đa văn hóa, tiếp cận phương pháp giảng dạy và đánh giá theo chuẩn quốc tế giúp sinh viên làm quen với cách sử dụng dữ liệu và bằng chứng trong phân tích, thảo luận và ra quyết định quản trị.

Theo lộ trình đào tạo, sinh viên Asia Vietnam học hai năm đầu tại Việt Nam để xây dựng nền tảng về quản trị, dữ liệu, ngoại ngữ và kỹ năng học tập; hai năm tiếp theo tại Đài Loan (Trung Quốc), tập trung vào các lĩnh vực như phân tích kinh doanh, quản trị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị. Mô hình học tập giúp sinh viên mở rộng góc nhìn quốc tế và tiếp cận các chuẩn mực quản trị dựa trên dữ liệu được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp toàn cầu.

Môi trường học tập đa văn hóa giúp sinh viên Asia Vietnam hình thành năng lực làm việc và ra quyết định theo chuẩn quốc tế (Ảnh: Asia Vietnam).

Bên cạnh chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường đa văn hóa - yếu tố được các doanh nghiệp quốc tế coi trọng. Thông qua hệ sinh thái Tập đoàn FPT và mạng lưới đối tác quốc tế của Asia University, sinh viên có cơ hội tiếp cận dữ liệu, bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, tham gia thực tập và tích lũy kinh nghiệm ngay trong quá trình học.

Theo các chuyên gia, mô hình đào tạo gắn quản trị với dữ liệu và công nghệ đòi hỏi người học có tư duy phân tích và tinh thần chủ động cao. Tuy nhiên, môi trường học tập quốc tế, chương trình định hướng ứng dụng và cơ hội tiếp cận doanh nghiệp sớm là nền tảng giúp sinh viên hình thành năng lực quản trị dựa trên dữ liệu - yêu cầu cốt lõi của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.